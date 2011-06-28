بهزیستی کرمانشاه امسال چهارهزار فرصت شغلی ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میرزائیان بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم از طریق تسهیلات درقالب صندوق مهر الرضا، قرض الحسنه بند 3، قرض الحسنه روستایی، تسهیلات مشاغل خانگی، اعتبارات دوردوم و سوم سفر ریاست محترم جمهوری درقالب وام های قرض الحسنه شش و هفت میلیون تومانی، اعتبارات بنگاههای زود بازده، پرداخت حق بیمه خوداشتغالی وکارفرمایی، آموزش فنی وحرفه ایی و ایجاد اشتغال بدون پرداخت تسهیلات ونیازسنجی های آموزشی جهت دریافت گواهی مهارت، بتوانیم این امر مهم را تحقق بخشیم.

وی بیان داشت: پیرو سیاستهای سالهای گذشته برنامه های اجتماع محور با مشارکت نیروهای متخصص و متعهد و استفاده از کلیه پتانسیل های سازمان پیگیری خواهد شد که درتحقق این سیاست واگذاری ها به بخش خصوصی ادامه خواهد داشت.

شهریور امسال 1375 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی کرمانشاه تحویل می شود

شهریورماه امسال هزارو375 واحد مسکونی استاندارد که با همکاری سازمان مسکن وشهرسازی استان واداره کل تعاون و بنیاد مسکن استان کرمانشاه احداث شده است به مددجویان وتوانخواهان تحویل داده می شود.

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت هایی که دراختیار داریم امسال حداکثر توان خود را به کار می بندیم تا با تحقق برنامه پنجم توسعه بتوانیم مددجویان سازمان را دربحث مسکن و اشتغال متمرکزکنیم چرا که مسکن و اشتغال از نیازهای ضروری و اولیه هرانسان است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان کرمانشاه درادامه با اشاره به طرح دورکاری تصریح کرد: عملیاتی کردن برنامه "دورکاری" در دستور کار این استان قرار دارد.