به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث نظری با گرامیداشت روز قوه قضاییه، اظهار داشت: در سال گذشته حدود 2447 پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تشکیل شده است که این تعداد حدود 1200 فقره منجر به کیفر خواست گردیده و مابقی در دادسرا مختو مه شده است.

نظری عنوان داشت: بیشترین پرونده های کیفری مربوط به مواد مخدر، صدمه بدنی، قتل در اثر تصادفات و ایراد ضرب و جر می باشد و در بحث پرونده های حقوقی نیز دعاوی راجع به اختلافات خانواده گی، اسناد جلی و اختلافات ملکی بیشترین پرونده ها را تشکیل می دهند.

وی تعداد پرونده های وارده در سال گذشته به دادگستری را پنج هزار و 400 فقره و تعداد پروندهای مختومه را نیز همین تعداد اعلام کرد و گفت: اوقات رسیدگی در دادسرا به روز، در محاکم جزایی دادگاه انقلاب و دادسرا کمتر از یک ماه و در شعبه حقوقی تقریبا میانگین رسیدگی به دو ماه و نیم رسیده است.

رئیس دادگستری شهرستان هرسین اظهار داشت: دادگستری هرسین با وجود کمبود کادر قضایی، با تلاش قضات توانمند به حمداله وضعیت خوبی دارد.