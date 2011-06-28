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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

ایستگاه شماره سه آتش نشانی یاسوج به بهره برداری رسید

ایستگاه شماره سه آتش نشانی یاسوج به بهره برداری رسید

یاسوج - خبرگزاری مهر: ایستگاه شماره سه آتش نشانی یاسوج با حضور برخی از مسئولان استان کهگیلویه وبویراحمد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد عصر سه شنبه در آیین افتتاح این پروژه گفت: مدیریت حوادث باید فرآیند هر بحران و حادثه طبیعی و غیر طبیعی و پیش بینی نشده را تجزیه و تحلیل کند و همچنین برای رفع شرایط خاص و بحرانی و تبدیل آن به شرایط عادی به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری از آمادگی کامل برخوردار باشد.

منوچهر حبیبی افزود: مدیریت بحران نباید منتظر وقوع حادثه باشد بلکه باید با مطالعه، تحقیق و با تدبیر و برنامه ریزی، بسیاری از حوادث را پیش بینی کند و قبل از وقوع جلوی آن را بگیرد و یا از آثار مخرب آن پیشگیری کند.

وی اظهار داشت: در مواجه با حوادث و بحران، عواملی همچون تدبیر استراتژیک، مدیریت صحیح و اصولی و برنامه ریزی مدون با توجه به اتفاقات طبیعی خاص در منطقه بسیار ضروری است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: در کنار آموزش، باید به لحاط ابزار، امکانات و برنامه ریزی طبق شرایط روز عمل کرد و از چندگانگی تصمیم گیری، موازی کاری و حالت سنتی دوری کرد.

وی ارتباط مدیریت بحران با نظام مهندسی را بسیار ضروری دانست و گفت: این دو باید با نظارت و ارزیابی در رعایت اصول و استاندارد سازی دقت و تاکید جدی داشته باشند تا آسیبهای ناشی از بحرانها و حوادث پیش بینی نشده کمتر شود.

به ازای هر 30کیلومتر یک پایگاه امداد و اورژانس وجود دارد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: آتش نشانی و مدیریت بحران استان باید طرح و برنامه برای پیشگیری از کاهش خطرات و خسارات، افزایش ایمنی و پاسخگویی به نیازها ارائه دهند و همیشه آمادگی لازم را برای هرگونه خدمات دهی در زمان احتمالی حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی داشته باشند.

حبیبی نسبت به شناسایی و شناسنامه دار کردن نقاط حادثه خیز و بحران ساز استان تاکید کرد و افزود: تقویت بیشتر پایگاه های امداد و نجات و پایگاه های اورژانس هم باید در دستور کار متولیان و ستاد بحران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر 30 کیلومتر یک پایگاه امداد و نجات، اورژانس، راهنمایی و رانندگی در استان وجود دارد، افزود: 28پایگاه اورژانس که 21مورد آنها جاده ای است در سطح استان خدمات دهی می کنند و هفت پایگاه جدید در مناطق مختلف استان در حال راه اندازی است.

شهردار یاسوج نیز در این مراسم گفت: در چند سال اخیر در خصوص آتش نشانی در یاسوج کارهای خوب و اساسی انجام گرفته و تاکنون سه پایگاه آتش نشانی با همه تجهیزات به صورت مثلثی در جنوب، غرب و مرکز شهر یاسوج دایر شده است.

محمد بهرامی افزود: باید همیشه این احساس را داشته باشیم که خطری در راه است و به دنبال راه کار برای پیشگیری از خطرات و کاهش اثرات آن باشیم.

وی به مسئله آموزش و کاربردی کردن فعالیتهای پیشگیری از حوادث و سوانح تاکید کرد و گفت: هر چند کارهای تجربی و عملی هزینه زیاد و زمان بیشتری نیاز دارد اما آموزشهای عملی و کاربردی کلاسیک در این رابطه موثرتر از آموزشهای تئوری است.

کد مطلب 1347028

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