ایستگاه شماره سه آتش نشانی یاسوج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد عصر سه شنبه در آیین افتتاح این پروژه گفت: مدیریت حوادث باید فرآیند هر بحران و حادثه طبیعی و غیر طبیعی و پیش بینی نشده را تجزیه و تحلیل کند و همچنین برای رفع شرایط خاص و بحرانی و تبدیل آن به شرایط عادی به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری از آمادگی کامل برخوردار باشد.

منوچهر حبیبی افزود: مدیریت بحران نباید منتظر وقوع حادثه باشد بلکه باید با مطالعه، تحقیق و با تدبیر و برنامه ریزی، بسیاری از حوادث را پیش بینی کند و قبل از وقوع جلوی آن را بگیرد و یا از آثار مخرب آن پیشگیری کند.

وی اظهار داشت: در مواجه با حوادث و بحران، عواملی همچون تدبیر استراتژیک، مدیریت صحیح و اصولی و برنامه ریزی مدون با توجه به اتفاقات طبیعی خاص در منطقه بسیار ضروری است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: در کنار آموزش، باید به لحاط ابزار، امکانات و برنامه ریزی طبق شرایط روز عمل کرد و از چندگانگی تصمیم گیری، موازی کاری و حالت سنتی دوری کرد.

وی ارتباط مدیریت بحران با نظام مهندسی را بسیار ضروری دانست و گفت: این دو باید با نظارت و ارزیابی در رعایت اصول و استاندارد سازی دقت و تاکید جدی داشته باشند تا آسیبهای ناشی از بحرانها و حوادث پیش بینی نشده کمتر شود.

به ازای هر 30کیلومتر یک پایگاه امداد و اورژانس وجود دارد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: آتش نشانی و مدیریت بحران استان باید طرح و برنامه برای پیشگیری از کاهش خطرات و خسارات، افزایش ایمنی و پاسخگویی به نیازها ارائه دهند و همیشه آمادگی لازم را برای هرگونه خدمات دهی در زمان احتمالی حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی داشته باشند.

حبیبی نسبت به شناسایی و شناسنامه دار کردن نقاط حادثه خیز و بحران ساز استان تاکید کرد و افزود: تقویت بیشتر پایگاه های امداد و نجات و پایگاه های اورژانس هم باید در دستور کار متولیان و ستاد بحران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر 30 کیلومتر یک پایگاه امداد و نجات، اورژانس، راهنمایی و رانندگی در استان وجود دارد، افزود: 28پایگاه اورژانس که 21مورد آنها جاده ای است در سطح استان خدمات دهی می کنند و هفت پایگاه جدید در مناطق مختلف استان در حال راه اندازی است.

شهردار یاسوج نیز در این مراسم گفت: در چند سال اخیر در خصوص آتش نشانی در یاسوج کارهای خوب و اساسی انجام گرفته و تاکنون سه پایگاه آتش نشانی با همه تجهیزات به صورت مثلثی در جنوب، غرب و مرکز شهر یاسوج دایر شده است.

محمد بهرامی افزود: باید همیشه این احساس را داشته باشیم که خطری در راه است و به دنبال راه کار برای پیشگیری از خطرات و کاهش اثرات آن باشیم.

وی به مسئله آموزش و کاربردی کردن فعالیتهای پیشگیری از حوادث و سوانح تاکید کرد و گفت: هر چند کارهای تجربی و عملی هزینه زیاد و زمان بیشتری نیاز دارد اما آموزشهای عملی و کاربردی کلاسیک در این رابطه موثرتر از آموزشهای تئوری است.