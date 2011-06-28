ورود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به ایران در حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی شامگاه سه شنبه در همایش تخصصی گردشگری اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه به ظرفیت های بالای اقتصادی و فرهنگی ایران، دولت رویکرد مناسبی را برای جذب گردشگر از طریق تامین زیرساخت های اولیه در برنامه فعالیت های خود قرار داد و در این راستا تاکنون سه میلیارد دلار طرح و پروژه مصوب و تاکنون 170 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به ایران وارد شده است.

وی به توجه ویژه دولت به موضوع توسعه صنعت گردشگری تاکید کرد و گفت: از سال 84 تا 89 در قالب طرح های عمرانی در بودجه های سنواتی یک هزار و 832 میلیارد ریال برای اقدامات زیرساختی پروژه هایی هزینه شد که پیش از آن، این مبلغ 50 میلیارد ریال بود و در سال 87 میزان پنج در صد از بودجه کشور یعنی معادل دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار به انجام پروژه های زیرساختی گردشگری اختصاص یافت.

فاضلی از پروژه 349 منطقه نمونه گردشگری در دست اجرا، 93 مورد کمک به زیرساخت های مجتمع های بین راهی، 14 مورد قطب گردشگری، 309 کمپینگ، 35 مورد روستای هدف گردشگری به عنوان فعالیت های سازمان در خصوص توسعه گردشگری و جذب گردشگر نام برد و اضافه کرد: به طور کلی تاکنون سه هزار و 34 طرح یعنی معادل 108 هزار میلیارد ریال در کشور توسط بخش خصوصی در دست اجرا هستند.

معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین در ادامه با اشاره به ظرفیت های ویژه و فراوان آذربایجان شرقی در زمینه جاذبه های طبیعی و تاریخی افزود: با سرلوحه قرار دادن هدف توسعه گردشگری کشور در دنیا، تاکنون هزار و 150 منطقه نمونه گردشگری در چهار سطح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در کشور مصوب شده که سهم آذربایجان شرقی از این تعداد، 46 منطقه است.

وی ادامه داد: از این تعداد 13 مورد به سرمایه گذار واگذار شده اند که با عنایت به جاذبه های فراوان آذربایجان شرقی از لحاظ توریسم درمانی، ورزشی، سلامت، طبیعت گردی و تاریخی، امیدواریم روند رشد و اجرای پروژه های زیرساختی در این استان سرعت بیشتری بگیرد تا به زودی شاهد پیشرفت بیش از پیش صنعت گردشگری در این منطقه و همچنین تاثیر آن در گردشگری کشور باشیم.

فاضلی با اعلام حمایت کامل دولت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی اظهار کرد: اختصاص زمین در حوزه های شهری و خارج از شهر به قیمت کارشناسی و منطقه ای، پرداخت عوارض شهرداری به صورت اقساط پنج ساله پس از بهره برداری، معافیت از عوارض ساختمانی، تامین تسهیلات بانکی و معافیت از عوارض تغییر کاربری ازجمله تسهیلاتی هستند که برای حمایت از سرمایه گذاران در نظر گرفته شده تا بتوانند بدون دغدغه و با مشکلات و موانع کمتر به اجرای پروژه ها بپردازند.