تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای وزارت صنعت و تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دودانگه تعامل با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های ذیربط را یکی از اقدامات اساسی برای اجرای موثر طرح ادغام در کشور دانست و با اشاره به جلسات مهدی غضنفری در کمیسیون‌های صنایع و معادن و نیز اقتصاد مجلس گفت: در این جلسات مقرر شد که یک کارگروه ویژه به منظور افزایش تعامل بین دولت و مجلس درخصوص ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شود.

وی از تشکیل اولین کمیته مشترک مجلس و دولت خبر داد و افزود‌: در اولین جلسه این کمیته در هفته گذشته سعی شد که چارچوبی که برای فرآیند ادغام در دولت تدوین شده‌، ارائه و مورد بررسی قرار گیرد‌.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، ایجاد یک نگاه مشترک بین دولت و مجلس در خصوص ادغام این دو وزارتخانه را هدف تشکیل این کمیته عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح، فرآیند ادغام باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

دودانگه از حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیته مشترک دولت و مجلس درخصوص ادغام خبر داد و گفت: نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نیز در کمیته حضور خواهند داشت، تا فرآیند ادغام به صورت جامع و مطلوب از منظرهای مختلف دنبال شود.