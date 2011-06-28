جزئیات حادثه جانی امروز در پالایشگاه نفت تهران

پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ای نفتی ایران نشان می دهد که پاره شدن بوم یک چرثقیل در طرح توسعه پالایشگاه نفت تهران تاکنون منجر به کشته شدن دو نفر و مجروحیت سه نفر از کارکنان این مجموعه شده است.

بر این اساس، مجروحین به بیمارستان نفت تهران منتقل شده اند و مداوا برای بهبود وضعیت جسمانی آنها آغاز شده است.

هدف از طرح توسعه پالایشگاه نفت تهران ، بهبود فرایند تولید فرآورده های نفتی به ویژه بنزین است که پیش بینی می شود این پروژه پالایشگاهی نیمه دوم سال جاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

پیش بینی می شود با بهره برداری از این طرح توسعه پالایشگاهی ، روزانه حدود 2 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین با اکتان بالای 90 به ظرفیت تولید کشور افزوده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.