انعقاد 330 میلیون دلار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نتایج سومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از 42 تفاهمنامه مبادله شده با طرفهای خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی استان 31 تفاهمنامه نهایی شد، گفت: تفاهمنامه های موجود در زیر بخشهای فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، مرغداری، کشتارگاه، آبزیان، انتقال آب رودخانه ارس و زهکشی دشت تبریز بوده است.

وی با بیان اینکه در این همایش فرصتهای خوبی نصیب بخش کشاورزی استان شد، اضافه کرد: تعداد 16 مورد از تفاهمنامه ها و پروژه ها مربوط به سرمایه گذاران کشور ترکیه و 10 پروژه مربوط به سرمایه گذاران کشور ایران، سه پروژه مربوط به کشور هلند و یک پروژه مربوط به سرمایه گذاران عراقی و هم چنین یک پروژه مربوطه به سرمایه گذاران آلمانی در زیربخشهای مختلف کشاورزی استان بوده است.

محمدیان توافقات انجام یافته در بخش سرمایه گذاری با طرف های خارجی برای توسعه کشاورزی استان را در مقایسه با سایر استانها قابل توجه و مثال زدنی عنوان کرد و گفت: با حمایت های وزارت جهادکشاورزی و تلاش مدیران تصمیم گیر سیاسی و اقتصادی استان، تزریق سرمایه خارجی خواهد توانست روند رشد و توسعه این بخش در میان مدت را به نحو چشمگیری ارتقاء داده و راه را برای دستیابی به توسعه پایدار بخش کشاورزی هموار سازد.