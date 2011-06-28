بهشتی افتخار روحانیت در دفاع از انقلاب و ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز 7 تیر در مسجد قدس اردبیل اظهار داشت: دفاع خالصانه از انقلاب و ولایت بزرگترین سیره رفتاری شهید آیت الله بهشتی بود.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی همواره از ولایت فقیه پیروی محض می‌کرد، اضافه کرد: شهید بهشتی مدافع راستین انقلاب و ولایت فقیه بود.

با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) در خصوص شهید بهشتی افزود: به فرموده امام راحل "شهید بهشتی یک ملت بود" و اکنون نیز اندیشه ها و افکار او سرمایه بزرگی برای نظام اسلامی به شمار می رود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان به توجه ویژه شهید آیت الله بهشتی در مورد فعالیتهای فرهنگی و احیاگری در اندیشه دینی اشاره کرد و یادآور شد: تحقق این عمل و اهداف بزرگ آن شهید والامقام مورد خشم منافقان و مغرضان اسلام و انقلاب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با ادامه این روند و نشر و گسترش افکار و اندیشه های دینی شهید بهشتی در جامعه، منافقین وقتی در خدشه‌دار کردن شخصیت شهید بهشتی در میان مردم به موفقیتی دست نیافتند، با شهادت ایشان عقده‌ گشایی کردند.

ستوده با اشاره به ابعاد مختلف حادثه هفتم تیر ابراز داشت: این حادثه به خوبی عمق کینه دشمن نسبت به نظام اسلامی را نشان داد و آسیب ‌ناپذیری انقلاب بیش از پیش مشخص شد و شور و علاقه مردم نسبت به انقلاب گسترش یافت.

وی حادثه ترور شهید بهشتی و یارانش را موجب تقویت نظام دانست و عنوان کرد: در این حادثه صداقت شهید بهشتی، امام و روحانیت به خوبی مشخص شد.

این مسئول فرهنگی و دینی استان با اشاره به برگزاری این برنامه ها با هدف زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت و نیز ارائه کردن پیامهای اخلاقی و اعتقادی در خصوص شهدای ایران به جوانان متذکر شد: بی شک اجرای این برنامه ها در مایوس کردن مغرضان اسلام و نظام بسیار موثر است.