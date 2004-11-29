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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۴۵

در يك شيطنت رسانه اي وبا هدف طرح فعاليتهاي گسترده هسته اي در خاورميانه؛

ادعاي واشنگتن تايمز: عربستان داراي تسليحات هسته اي است

سايت اينترنتي ميدل ايست نيوز لاين درخبر ي مدعي شد منابع ايراني اعلام كردند كه تهران مطلع شده است عربستان سعودي به تكنولوژي و تسليحات هسته اي دسترسي دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز،  منابع گفتند كه عربستان سعودي و پاكستان توافق نامه اي را در سال 2003  امضا كردند كه طبق اين توافق نامه پاكستان به عربستان سعودي كمك مي كند تا تسليحات هسته اي و سيستم هاي موشكي را به كار گيرد.

اين سايت خبري در ادامه اين مطلب افزوده است : عسگرخاني استاد دانشگاه تهران دراظهاراتي اعلام كرد كه اگر پاكستان و عربستان سعودي به تسليحات اتمي دسترسي دارند، ايران نيز به اين سلاح هاي نيازمند است.

واشنگتن تايمز درباره منبع خبر فوق و مكان و زمان اظهارات عسگرخاني اطلاعات بيشتري ارائه نكرده است.

کد مطلب 134706

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