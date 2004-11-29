ادعاي واشنگتن تايمز: عربستان داراي تسليحات هسته اي است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، منابع گفتند كه عربستان سعودي و پاكستان توافق نامه اي را در سال 2003 امضا كردند كه طبق اين توافق نامه پاكستان به عربستان سعودي كمك مي كند تا تسليحات هسته اي و سيستم هاي موشكي را به كار گيرد.

اين سايت خبري در ادامه اين مطلب افزوده است : عسگرخاني استاد دانشگاه تهران دراظهاراتي اعلام كرد كه اگر پاكستان و عربستان سعودي به تسليحات اتمي دسترسي دارند، ايران نيز به اين سلاح هاي نيازمند است.

واشنگتن تايمز درباره منبع خبر فوق و مكان و زمان اظهارات عسگرخاني اطلاعات بيشتري ارائه نكرده است.