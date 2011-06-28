مانور پدافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزی در آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان عصر سه شنبه در حاشیه دومین مانور سراسری پدافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزی با عنوان مبارزه با آفات وبیماریها در آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این مانور از صبح روز سه شنبه هفت تیر ماه تا 17 روز جاری ادامه داشت، گفت: در این مانور سراسری در کشور که بصورت همزمان صورت می گیرد در آذربایجان شرقی در گستره سه شهرستان، با هدف ریشه کنی و نابودی آفات و بیماریها انجام می شود.

وی نقش پدافند غیرعامل در مواقع بحران را بسیار با اهمیت دانست و با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به آن شده است افزود: بنا به فرمان فرماندهی کل قوا و مقام معظم رهبری "سازمان پدافند غیرعامل" با موضوع دفاع غیرنظامی و مدیریت بحران ناشی از تهدید دشمن تشکیل شد که مأموریت آن دفاع غیرنظامی در دستگاه های اجرایی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی است.

محمدیان کاهش تهدیدات در بخش کشاورزی را یکی از مأموریت های اصلی کمیته پدافند غیرعامل سازمان جهادکشاورزی استان خواند و افزود: ما تهدیدات علیه استان را در حوزه غیرنظامی و مشخصاً کشاورزی رصد می کنیم و سپس پایش و تجزیه و تحلیل و در نهایت متناسب با آن اقدام می کنیم.

وی راهبرد جدید دشمنان نظام اسلامی را تهدید در همه حوزه های نظامی و غیرنظامی اعلام کرد و گفت: این تحولات باعث شده که سلاح ها و ابزار های تهاجمی کاملا تخصصی شود، مانند تهدیدات اگرو تروریسم و بیو تروریسم که در بخش کشاورزی وجود دارد، با گسیل آفات و بیماریهای مختلف در بخش کشاورزی باعث تخریب زیرساخت های بخش دام و تولیدات گیاهی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر همکاری کمیته پدافند غیرعامل با دانشگاه های تبریز و مراکز تحقیقاتی، حوزه بیولوژیک را یکی از تهدیدات احتمالی در حوزه کشاورزی اعلام کرد و گفت: اخیراً نمونه هایی از این تهدیدات را توسط دشمنان داشته ایم که امنیت غذایی و جان انسانها را مورد تهدید قرار می دهد و نمونه هایی از آنان شناسایی و کنترل شده است.

محمدیان اجرای پدافند غیرعامل را در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در امور "پدافند غیرعامل" اعلام کرده و افزود: تأکید بر پدافند غیرعامل توسط معظم له، مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات دشمن می‌شود.

فرمانده اتاق بحران سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه در این مانور تلاش داریم تهدیدات اگرو تروریسم و بیوتروریسم و بحران های طبیعی را شناسایی و پاکسازی کنیم، افزود: در مرحله نخست پس از حصول اطمینان از رخ دادن این بیماری از طریق ارسال نمونه به موسسه بیوتکنولوژی و تعیین ژنوتیپ عامل بیماری، اقدامات لازم جهت تهیه و تدارک سموم مورد نیاز و ارسال آن به مناطق آلوده به همراه آماده کردن کلیه سمپاشهای بخش دولتی و بخش خصوصی و شرکت خدمات هواپیمایی ویژه جهت عزیمت هواپیماهای سمپاشی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: هماهنگیهای لازم با ارگانهای ذیربط شهرستانهای فوق جهت تامین تانکرهای آب و پرواز هواپیماها در مناطق مرزی صورت می گیرد و نسبت به ریشه کنی این بیماری اقدام می شود.