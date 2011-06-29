علی‌کرم جلالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابخانه حضرت فاطمه زهرا(س) در منطقه امامزاده ابراهیم قم واقع شده که زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم فعالیت می‌کند.



وی ادامه داد: در سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم دو میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تجهیز این کتابخانه اختصاص یافته است.



جلالوند با بیان اینکه تاکنون 200 میلیون از این اعتبار جذب شده است، به فعالیت‌های انجام شده در راستای ساخت این کتابخانه اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر زمین مناسبی برای احداث این کتابخانه با پرداخت 700 میلیون تومان خریداری شده و عملیات احداث آن در آینده‌ای نزدیک آغاز می‌شود.



وی با اشاره به اینکه کتاب‌های این کتابخانه به یک موسسه خیریه‌ای در منطقه امامزاده ابراهیم منتقل شده است، گفت: این کتابخانه محل رجوع بسیاری از دختران نوجوان و جوان برای تأمین کتاب‌های مورد نیازشان است و در ساختمان جدید این کتابخانه برای دو بخش برادران و خواهران فضاهای مجزایی در نظر گرفته شده است.



وی اظهار امیدواری کرد که با احداث این کتابخانه زمینه بهتری برای رشد آگاهی اقشار مختلف و بهره‌برداری جوانان از منابع این کتابخانه فراهم شود.