مردم بصره از موضع قاطع شورای استان در برابر نظامیان آمریکایی حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت فاش کرد شورای استان بصره دو نظامی آمریکایی را از ساختمان این شورا اخراج کرده است.

این پایگاه افزود: انتشار این خبر موجی از شعف در میان مردم بصره به وجود آورد و در بسیاری از مناطق این استان مردم به پخش نقل و شیرینی پرداختند.آنها بر ضرورت موضع قوی از سوی دیگر شورای های استانی در مناطق مختلف عراق تاکید کردند.

شایان ذکر است شورای استانی بصره در نشست 22 ژوئن خود همچنین از نیروهای آمریکایی خواسته بود به حضور نظامی در فرودگاه بین المللی بصره پایان دهند و اداره آن را به وزارت حمل و نقل واگذار کنند و به کسانی که از عملیاتهای نظامی آمریکا زیان دیده اند، غرامت بدهند.