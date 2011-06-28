هیچیک از روسای قوا برای سخنرانی در همایش قوه ‌قضاییه دعوت نشده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه اعلام کرد: همانگونه که در گزارش رئیس قوه قضاییه در دیدار حضوری مسئولان عالی قضایی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری اعلام گردید، همایش سراسری قوه قضاییه در سال جاری عمدتاً بر محورهای کاربردی و تخصصی و بررسی مشکلات مبتلابه و ارایه گزارش کمیسیونهای ده ‌گانه در همایش و تشکیل میزگرد برای ارتقای عملکرد قوه قضاییه استوار بوده و برخلاف سالهای گذشته هیچیک از روسای محترم سایر قوا و یا مسئولان دیگر برای سخنرانی دعوت نشده بودند، لذا برخی مطالب حاشیه‌ای راجع به همایش که انشاء‌الله امیدواریم به قصد تشویش اذهان نبوده باشد عاری از حقیقت بوده و اساساً صحت ندارد.

از رسانه‌های ارتباط جمعی خصوصا سایتهای خبری توقع دارد قبل از انتشار اخبار مربوط به قوه‌‌ قضاییه صحت و سقم آن را از این اداره کل جویا شوند و از تحلیلهای بی‌پایه و اساس خودداری نمایند.