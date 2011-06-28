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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

روابط عمومی قوه قضائیه:

هیچیک از روسای قوا برای سخنرانی در همایش قوه ‌قضاییه دعوت نشده بودند

برخلاف سالهای گذشته هیچیک از روسای قوا برای سخنرانی در همایش قوه ‌قضاییه دعوت نشده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه اعلام کرد: همانگونه که در گزارش رئیس قوه قضاییه در دیدار حضوری مسئولان عالی قضایی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری اعلام گردید، همایش سراسری قوه قضاییه در سال جاری عمدتاً بر محورهای کاربردی و تخصصی و بررسی مشکلات مبتلابه و ارایه گزارش کمیسیونهای ده ‌گانه در همایش و تشکیل میزگرد برای ارتقای عملکرد قوه قضاییه استوار بوده و برخلاف سالهای گذشته هیچیک از روسای محترم سایر قوا و یا مسئولان دیگر برای سخنرانی دعوت نشده بودند، لذا برخی مطالب حاشیه‌ای راجع به همایش که انشاء‌الله امیدواریم به قصد تشویش اذهان نبوده باشد عاری از حقیقت بوده و اساساً صحت ندارد.

از رسانه‌های ارتباط جمعی خصوصا سایتهای خبری توقع دارد قبل از انتشار اخبار مربوط به قوه‌‌ قضاییه صحت و سقم آن را از این اداره کل جویا شوند و از تحلیلهای بی‌پایه و اساس خودداری نمایند.

کد مطلب 1347080

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