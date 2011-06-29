خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در مراسمی با حضور استانداری قزوین از ابراهیم برخورداری اولین المپیکی کشور تجلیل شد.

این تیرانداز شایسته استان چندی پیش با رکورد زنی در رشته 10 متر تپانچه مسابقات جهانی مونیخ آلمان سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب کرد.

استاندار قزوین در مراسمی ضمن تجلیل از این قهرمان ملی هدیه ای به رسم یادبود به این ورزشکار اهدا کرد.

احمد عجم در این مراسم گفت: این ورزشکار افتخار استان و کشور است و مورد حمایت مسئولان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: حمایت هایی که می توان از این ورزشکاران که مایه مباهات هستند کرد این است که این رشته را در استان توسعه دهیم تا جوانان بیشتری به این رشته ورزشی روی آورند و فعال شوند و زمینه برخورداری از تجربه این ورزشکاران قهرمان در استان هم بیشتر از گذشته فراهم شود.

نوری دبیر فدراسیون تیراندازی کشور هم با حضور در منزل ابراهیم برخورداری از این ورزشکار المپیکی تجلیل کرد.

برخورداری در این مراسم گفت: مسابقات مونیخ یکی از بزرگترین رقابت های سال 2011 بود که تمامی قهرمانان جهان در آن شرکت کرده بودند که فقط سه سهمیه جهانی باقی مانده بود که همگی برای کسب این سهمیه تلاش می کردند.

وی تصریح کرد: کسب این سهمیه حساسیت های رقابتها را دو چندان کرده بود و خداوند کمک کرد تا توانستم امتیاز 582 در رشته تپانچه بادی را در این رشته کسب کنم و ضمن جابجایی چهار نمره رکورد ملی سومین سهمیه المپیک مونیخ در رشته تپانچه بادی را از آن خود کردم.

ناکامی تیم فوتسال قزوین

تیم فوتسال دانش آموزان قزوین از راهیابی به لیگ برتر دانش آموزان کشور بازماند.

در رقابتهای فوتسال لیگ منطقه یک دانش آموزان کشور که در زنجان برگزار شد تیم قزوین در مقابل تیم البرز شکست خورد و نتوانست به رقابتهای لیگ برتر صعود کند.

تیم دانش آموزان قزوین پس از تیم های البرز و شهرستانهای تهران در مکان سوم جای گرفت و به رقابتهای لیگ دسته یک دانش آموزان راه پیدا کرد.

دوره استعدادیابی ووشو

اولین دوره آموزش مربیان استعداد یاب ووشو اواخر تیرماه برگزار می شود.

علی تنباکوساز رئیس هیئت ووشوی استان و رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون ووشو گفت: به منظور اصلاح روشهای استعداد یابی این اردو با شرکت دو مربی مرد و زن از هر استان در آکادمی فدراسیون ووشو برگزار می شود.

تجلیل از مدال آوران کونگ فو

در مراسمی از 50 مدال آور کونگ فو استان تجلیل شد.

کسب چهار مدال توسط تکواندوکاران استان

تیم تکواندو دختران خردسال قزوین در روز اول رقابتهای قهرمانی کشور یک مدال نقره و سه مدال برنز گرفت.

در این رقابتها زهرا رحیمی دوم شد و مدال نقره گرفت و الهه محرم خانی، زهرا جعفری و یاسمن ژاله هم سوم شدند و به مدال برنز بسنده کردند.

این رقابتها در خانه تکواندو تهران در حال برگزاری است.

کمربند دان هفت به قزوین رسید

تکواندو قزوین برای نخستین بار صاحب کمربند دان هفت شد.



سرانجام نخستین کمربند دان هفت تاریخ تکواندو استان قزوین از سوی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران به استاد طیار تقی پور داده شد.

در این دوره از آزمون که با حضور ممتحنین فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران در محل خانه تکواندو تهران برگزار شد استاد طیار تقی پور موفق به کسب این عنوان افتخارآمیز شد.

تاکنون عالی ترین سطح کمربند تکواندو استان قزوین در اختیار سه تکواندو کار با دان شش بود که در حال حاضر صاحب تکواندو کار با دان هفت هم شد.

استاد طیار تقی پور دبیر هیئت تکواندو استان قزوین است.