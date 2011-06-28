بزرگداشت قربانیان حمله شیمیایی به سردشت در لاهه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست کاظم غریب آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی طی سخنانی ابراز داشت: امروز مصادف است با سالگرد حمله شیمیایی سنگین رژیم صدام به شهر سردشت که طی آن 113 غیرنظامی کشته و چند هزار نفر زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صدام، بارانی سمی از سلاحهای شیمیایی حاوی گاز خردل( اعطایی از سوی برخی کشورهای غربی) در شهر سردشت ایجاد کردند. قربانیان بی گناه و غیرنظامی، در خیابانهای شهر سردشت و در خانه های خود شهید شدند.

وی اظهار کرد: علاوه بر این، طی جنگ عراق با ایران بیش از یکصد هزار ایرانی به علت حملات شیمیایی عراق مجروح شده و بیش از 13 هزار نفر نیز شهید شدند. ما به خاطر کسانی که جانشان را از در این حملات از دست دادند و همچنین به خاطر کسانی که هنوز از بیماریهای مزمن ناشی از آن رنج می برند اندوهگینیم و مسئولیت داریم که از آنان حمایت کنیم.

غریب آبادی افزود: ما باید با عزمی راسخ، جهان را با نابودی کامل سلاحهای کشتار جمعی از جمله شیمیایی، به مکانی امن برای ساکنان آن تبدیل کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: سالگرد این تراژدی در ایران به عنوان روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک گرامی داشته می شود. ما امیدواریم که تجدید خاطره این واقعه تلخ از سوی همکاران ما، اراده ما را در پیگیری جدی اهداف سازمان و کنوانسیون تقویت نماید.

غریب آبادی در پایان از مدیرکل سازمان به خاطر همدردی با قربانیان حمله شیمیایی به شهر سردشت، و همچنین از کشورهای عضو شورای اجرایی که این تصمیم را در اجلاس شصت و دوم شورای اجرایی تصویب نمودند، تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه مراسم احمد اوزومجو، مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی، طی سخنانی پیام زیر را خطاب به مردم سردشت قرائت کرد:

در 28 ژوئن 1987، شهر سردشت مورد حمله سلاحهای شیمیایی قرار گرفت. این حادثه هولناک میراثی مرگبار به جای گذاشت. علاوه بر این، بسیاری از مردم گرفتار اثرات درازمدت و دردناک سلاحهای شیمیایی شدند که در بسیاری از موارد، منجر به معلولیت دائم شد. در سالگرد این تراژدی، من از طرف سازمان منع سلاحهای شیمیایی همدردی صمیمانه خود را با مقامات و مردم شهر سردشت ابراز میکنم.

همان گونه که ما قربانیان حمله به شهر سردشت را به یاد می آوریم، اجازه دهید مجدداً بر راه حل رهایی جهان به صورت دائمی از شر تهدید سلاحهای شیمیایی تأکید نمایم. کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی نمایانگر کوشش جمعی جامعه بین المللی برای پایان بخشیدن به این میراث وحشتناک است. بنابراین، ما باید همچنین خود را وقف حفظ و تقویت اجرای موثر کنوانسیون - به عنوان ضمانتی که سلاحهای شیمیایی هرگز مجدداً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت - نماییم.

در پایان این مراسم نیز، شرکت کنندگان از نمایشگاه عکس قربانیان سلاحهای شیمیایی در سردشت بازدید کردند.

در مهر ماه 1389 با تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه و هیئت نمایندگی کشورمان نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی، شورای اجرایی مصوب کرد که هر ساله در تاریخ هفتم تیر، مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی پیام کتبی در محکومیت کاربرد سلاحهای شیمیایی و همدردی با بازماندگان این رویداد تلخ ارسال کند.