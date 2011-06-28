پیروزی تیم شهید منصوری ایران برابر نماینده تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتسال جام باشگاه های آسیا که در دوحه قطر جریان دارد عصر امروز سه شنبه تیم فوتسال شهید منصوری ایران برابر جی اچ بانک تایلند به میدان رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه 5 بر 4 شکست دهد.

در این دیدار که به قضاوت "وادیم برات آف" از ترکمنستان بود برای تیم شهید مصنوری مرتضی عظیمایی و حمید نصیری (هرکدام دو گل) و مجید تیکدری گل زدند. این تیم در دو دیدار نخست خود برابر نمایندگان لبنان و ازبکستان به پیروزی رسیده بود تا با 9 امتیاز به عنوان تیم اول به مرحله بعد صعود کند.

رقابتهای مرحله نیمه نهایی و نهایی فوتسال جام باشگاه های آسیا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد.