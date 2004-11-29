ديپلمات هاي اروپايي از عصبانيت شديد آمريكا از متن نهايي شده به عنوان قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر مي دهند

يك ديپلمات اروپايي صبح روز دوشنبه به خبرنگار اعزامي مهر به وين گفت: آمريكا از اين متن بسيار عصباني است، واشنگتن تاكيد دارد كه تغييرات اعمال شده و امتيازاتي كه براي ايران در اين متن قائل شده اند بيش از حد و مرز است.