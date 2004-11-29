ديپلمات هاي اروپايي از عصبانيت شديد آمريكا از متن نهايي شده به عنوان قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر مي دهند

وي درعين حال افزود: ما بعيد مي دانيم كه آمريكا توانايي رد اين قطعنامه را داشته باشد.
اين ديپلمات اروپايي تاكيد كرد: آمريكا در صورت مخالفت صريح و آشكار با اين قطعنامه تنها كشوري خواهد بود كه انزواي خود درباره پرونده هسته اي ايران را علني مي سازد.
يك ديپلمات اروپايي صبح روز دوشنبه به خبرنگار اعزامي مهر به وين گفت: آمريكا از اين متن بسيار عصباني است، واشنگتن تاكيد دارد كه تغييرات اعمال شده و امتيازاتي كه براي ايران در اين متن قائل شده اند بيش از حد و مرز است.
وي درعين حال افزود: ما بعيد مي دانيم كه آمريكا توانايي رد اين قطعنامه را داشته باشد.
اين ديپلمات اروپايي تاكيد كرد: آمريكا در صورت مخالفت صريح و آشكار با اين قطعنامه تنها كشوري خواهد بود كه انزواي خود درباره پرونده هسته اي ايران را علني مي سازد.
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