به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد بهاروند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: از ابتدای فصل خرید تاکنون 36 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، خرم آباد و دورود خریداری شده است.

وی یادآور شد: ارزش این میزان گندم خریداری شده از کشاورزان لرستانی 12 میلیارد و 900 میلیون تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه تاکنون با همکاری بانک عامل در کوتاهترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، یادآور شد: قیمت هر کیلو گندم معمولی 360 و هر کیلو گندم درم 380 تومان است.