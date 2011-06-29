نگاه دوگانه میان مدیریت شهری و استانی در قم وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در دیدار سرپرست و معاونان شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر قم، اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه نظام اسلامی دانست و گفت: ایران اسلامی به پشتوانه اعتماد و اتکاء مردم راه عزت و افتخار را پیموده و در برابر استکبار جهانی و دسیسههای بیشمار دشمنان ایستادگی کرده است.
وی با بیان اینکه بزرگترین لطمه به نظام اسلامی بیاعتمادی مردم به مسئولان است افزود: چشماندازهایی که از عمران شهری ترسیم شده و وعدههایی که به مردم داده میشود، باید با پشتوانه علمی و توان مالی و اجرایی متناسب همراه باشد تا عدم تحقق وعدهها موجب بیاعتمادی مردم نگردد.
استاندار قم تصریح کرد: افق دید بلند و نگاه به آینده برای مدیران و مسئولان اجرایی لازم است، اما این مهم باید بر پایه واقعیات و امکانات موجود باشد تا سرمایه اعتماد مردم خدشهدار نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود برنامهریزی عملیاتی منسجم، هماهنگ و متعهدانه را برای تحقق اهداف پیشبینی شده مهم ارزیابی کرد و گفت: شهرداری و شورای شهر قم باید وضعیت کنونی تعهدات، اعتبارات، پروژههای عمرانی و منابع مالی شهرداری را از ابعاد مختلف به دقت مورد بررسی قرار دهند.
حجتالاسلام موسیپور گفت: هیچگاه نگاه دوگانه میان مدیریت شهری و مدیریت استان از سوی استانداری وجود نداشته و با وجود برخی انتقادات، هرگونه همکاری و مشارکت با شهرداری انجام شده و از این پس نیز همدلی، هماهنگی و تعامل میان شهرداری قم و دستگاههای اجرایی استان وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای ایجاد تحول و توسعه و عمران و آبادانی قم باید زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان فراهم شود اظهار داشت: بیتردید تسهیل و تسریع برای حضور سرمایهگذاران در پروژههای عمران شهری قم و رفع موانع و مشکلات پیشرو میتواند جهش بلندی در رشد و توسعه قم به همراه داشته و درآمدهای ثابت و پایدار برای شهرداری بوجود بیاورد.
استاندار قم همچنین ارائه خدمات الکترونیک و برونسپاری خدمات شهرداری را برای کاهش هزینهها و افزایش توان نظارتی و مدیریتی مهم و ضروری عنوان کرد و افزود: شهرداری قم باید پرداخت تعهدات مالی به مردم را در اولویت قرار داده و نظارت بر مجموعههای فعال مرتبط و پیمانکاران را با جدیت دنبال کند.
وی بر ضرورت اجرای پروژههای عمران شهری بر اساس برنامه زمانبندی شده تأکید کرد و گفت: شهرداری قم باید منابع مالی و انسانی خود را برای اتمام پروژههای نیمهتمام صرف نماید.
استاندار قم بر توجه ویژه شهرداری به وظایف فرهنگی نیز تأکید نمود و خواستار جبران خلاء فعالیت های فرهنگی در سطح شهر شد.
حجتالاسلام و المسلمین موسیپور عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت خدمتگزار به استان قم را ظرفیت مناسبی برای جبران عقبماندگیها و رشد و توسعه روزافزون قم دانست و گفت: امیدواریم با تلاش مخلصانه و مجدانه مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی و شهرداری قم بتوانیم گامهای بلندی برای سربلندی و پیشرفت و ترقی این خطه مقدس در عرصههای مختلف برداریم.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر وجود همدلی وتعامل میان استانداری و شهرداری قم تأکید کرد و گفت: هیچگاه نگاه دوگانه میان مدیریت شهری و مدیریت استان از سوی استانداری در قم وجود نداشته است.
