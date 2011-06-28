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۸ تیر ۱۳۹۰، ۰:۲۰

نشست اوآنا- اولانباتور-7

طرح پیشنهادی "مهر"برای پرچم اوآنا تصویب شد

طرح پیشنهادی "مهر"برای پرچم اوآنا تصویب شد

اولانباتور- خبرگزاری مهر: طرح پیشنهادی خبرگزاری مهر برای پرچم اوآنا به تصویب اکثریت آرا حاضرین در نشست فنی-اجرایی اوآنا رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اولانباتور، همزمان با پنجاهمین سال تاسیس سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (اوآنا)، در سی و سومین نشست کمیته اجرایی این سازمان که سه شنبه در اولانباتور برگزار شد طرح پیشنهادی خبرگزاری مهر مورد  تایید کلیه شرکت کنندگان در اجلاس قرارگرفت.
 
جهت گرفتن تائیدیه تمامی 43 عضو اوآنا سه ماه زمان تعیین شد تا غایین نشست اولانباتور نیز بتوانند به ارائه نظرات و پیشنهادات خود بپردازند. 
 
در سال 2009 در پایان نشست فنی - اجرایی اوآنا که در تهران به میزبانی خبرگزاری‌ مهر برگزار شد، پیشنهاد پرچم و طرح پیشنهادی برگرفته از لوگوی اوآنا به رئیس سازمان "مخلص یوسف" ارائه شده بود. این پرچم در چهاردهمین مجمع عمومی اوآنا در استانبول رسما رونمایی شد و طی آن مفهوم کلی پیشنهاد به اتفاق آراء تصویب شد و سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه با ابتکار خبرگزاری مهر پس از 50 سال پرچم شد اما مقرر شد تا در نشست بعدی طرحهای جایگزین جهت نهایی ساختن طرح پیشنهاد شود.
 
سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه در سال 1961 با ابتکار یونسکو با هدف تضمین تبادل آزاد و مستقیم اطلاعات و اخبار در میان بنگاههای خبری منطقه‌ای بنیان نهاده شد که بیش از نیمی از جمعیت جهان را تحت پوشش دارد.
کد مطلب 1347114

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