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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۴

تقاطع غیرهمسطح نادری در قزوین قبل از بازگشایی مدارس افتتاح می شود

تقاطع غیرهمسطح نادری در قزوین قبل از بازگشایی مدارس افتتاح می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین گفت: تقاطع غیرهمسطح نادری در قزوین پیش از بازگشایی مدارس به بهره برداری می رسد.

مسعود حقر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: طبق برنامه زمان بندی تقاطع غیر همسطح هفت دی (نادری) توسط شهرداری قزوین قبل از بازگشایی مدارس در مهر ماه امسال به بهره برداری می رسد.
 
وی افزود: علیرغم آن که جابجایی تاسیسات تقاطع غیر همسطح هفت دی حدود شش ماه طول می کشد اما پروژه طبق برنامه زمان بندی 15 ماهه تحویل خواهد شد.

وی تکمیل عرشه، دیواره رمپ ها، خاکریزی داخل رمپ و اصلاح هندسی تقاطع را به عنوان برنامه های دردست اقدام این طرح ذکر کرد و یادآورشد: عرشه تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی (عمران) بیش از تقاطع هفت دی پیشرفت داشته و در این پروژه عرشه و دیواره رمپ ها تکمیل شده است.

حق لطفی اظهارداشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تقاطع های غیر همسطح شهید رجایی ، هفت دی، همبستگی، سرداران، کوثر، باهنر و مطهری یک و دو هم بترتیب آغاز شده است.

معاون شهردار قزوین درخصوص تقاطع غیر همسطح همبستگی هم گفت: پیمانکاران این پروژه در حال تجهیز کارگاه هستند و تا دو ماه دیگر عملیات اجرایی این تقاطع غیر همسطح آغاز می شود.

کد مطلب 1347119

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