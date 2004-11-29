دكتر سهيلا نجم: همه برنامه هاي تلويزيون بايد سرگرم كننده باشند،اما هدفدار

دكتر سهيلا نجم، كارشناس رسانه و استاد دانشگاه درباره جايگاه سرگرمي و برنامه هاي سرگرم كنننده در تلويزيون، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار تلويزيوني " مهر"، پاسخ داد: هر پديده اي پيامي را درون خود نهفته دارد، برنامه هاي تلويزيوني هم دراين قاعده مي گنجند. اما اصولا" برنامه هاي تلويزيوني بايد در فضاي صميمي و گرم خانوادگي جا بيفتد و از خصوصياتي برخوردار باشد كه بتواند به گرما و استحكام اين فضا كمك كند. چون اصولا" برنامه تلويزيوني با آثاري كه در سينما يا تئاتر ارايه مي شود، بسيار متفاوت است. بيننده يك فيلم سينمايي يا تئاتر آن را انتخاب مي كند و نسبت به انتخاب خود آگاهي هاي نسبي دارد. درحالي كه برنامه تلويزيوني بايد از يك سلسله قواعدي برخوردارباشد و به ميزاني از سرگرم كنندگي بهره ببرد كه بيننده را درگير كند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: مساله سرگرمي مهمترين واساسي ترين عنصر يك برنامه تلويزيوني است كه بايد به خوبي با اثر آميخته شود. وقتي برنامه سرگرم كننده بود، مي توان حرف يا مفهومي را در آن گنجاند كه براي بيننده هم اغنا كننده باشد. حال اين حرف بسته به شبكه اي است كه برنامه از آن پخش مي شود و مي تواند تفاوت داشته باشد. براي نمونه گفته مي شود كه شبكه چهار برنامه هايي توليد مي كند كه بيشتر گروه مخاطبين فرهيخته را در بر مي گيرد. بنابراين بايد آثار اين شبكه از سطح كيفي و مفهومي مشخصي برخوردار باشد.

دكتر نجم درباره مفهوم نهفته در آثارتلويزيوني توضيح داد: پيام و حرف يك برنامه تلويزيوني نبايد به گونه اي باشد كه به اصطلاح از آن بيرون بزند و حيات متفاوتي نسبت به مجموعه پيدا كند. يعني برنامه نبايد همانند كلاس درس عمل كند و بيننده را مورد نصيحت كردن قرار بدهد. بلكه حرف و پيام برنامه بايد در بافت آن قرار داشته باشد و با داستان و شكل كلي اثر تركيب شود. برنامه حتي مي تواند شكل تبليغي به خود بگيرد، اما نبايد حالت موعظه و نصيحت داشته باشد. حتي كلاس درس هم بايد براي دانشجويان يا دانش آموزان جذاب باشد و به عنوان يك استاد بايد از نمادها و نشانه ها و شكل هايي از تدريس استفاده كنم كه دانشجو حاضر به گوش دادن به درس باشد.

اين كارشناس رسانه تاكيد كرد: اصولا" هراندازه كه پيام و حرف يك برنامه تلويزيوني غيرمستقيم باشد، درايجاد سطح نگرش ما نسبت به موضوع تحول ايجاد مي كند و سطح سليقه ما را افزايش مي دهد. اما نبايد برنامه سرگرم كننده به سمت ابتذال تمايل پيدا كند و حرف، آن چنان سطحي باشد كه بيننده را پس بزند و مفاهيم نامناسبي به او ارايه كند.

وي درباره حجم برنامه هاي سرگرم كننده در تلويزيون يادآور شد: من زمان زيادي براي تماشاي برنامه هاي تلويزيون ندارم، اما به عقيده من حجم برنامه ها نسبت مستقيمي با سرگرم كننده بودن آنها دارد. يعني هراندازه كه برنامه ها سرگرم كننده باشند، ميزان مخاطبين بيشتري را به خود جذب مي كنند. بنابراين تعداد برنامه ها چندان مهم نيست. سرگرم كننده بودن وهدفشان اهميت دارد. درحال حاضرهرچه برنامه سرگرم كننده از تلويزيون پخش مي شود، به هم شبيه است. يك عده دراين برنامه ها داد مي زنند يا مي خندند و بي جهت سر و صدا راه مي اندازند. اصولا" تنوع اين نوع آثار بسيار كم شده است و همه شبيه به يكديگر هستند.

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