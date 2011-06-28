استقبال اوآنا از پیشنهاد خبرگزاری مهر/ "مهر" میزبان دوره آموزش اوآنا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اولانباتور، در نخستین روز نشستهای تخصصی اوآنا، خبرگزاری مهر ضمن ارائه گزارش کشوری خود به ارائه دو پیشنهاد به شرح ذیل پرداخت.

1- ایجاد مرکز آموزش که با استقبال اکثریت حاضرین در نشست اولانباتور مواجه شد و به دنبال اعلام آمادگی مهر مبنی بر میزبانی این دوره ها، این خبرگزاری عهده دار برگزاری اولین و دومین دوره آموزشی این مرکز طی دو سال آینده شد.

2. برگزاری نشستهای سالانه تخصصی عکس و فیلم که در این زمینه هم مقرر شد همزمان با نشست تخصصی سال آینده کمیته اجرایی به طور آزمایشی برگزار شود.

خبر گزاری مهر در سیزدهمین نشست مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه که در سال 2007 به میزبانی آنتارا در جاکارتا اندونزی برگزار شد به این سازمان پیوست و توانست در همین مدت کوتاه نقشی فعال در آن سازمان ایفا کند.