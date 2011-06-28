  1. هنر
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۹۰، ۰:۲۵

نشست اوآنا- اولانباتور-8

استقبال اوآنا از پیشنهاد خبرگزاری مهر/ "مهر" میزبان دوره آموزش اوآنا

استقبال اوآنا از پیشنهاد خبرگزاری مهر/ "مهر" میزبان دوره آموزش اوآنا

اولانباتور- خبرگزاری مهر: پیشنهاد خبرگزاری مهر مبنی بر ایجاد مرکز آموزش اوآنا با استقبال اکثریت حاضرین در نشست اولانباتور مواجه شد و مهر میزبان دوره های اولیه این مرکز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اولانباتور، در نخستین روز نشستهای تخصصی اوآنا، خبرگزاری مهر ضمن ارائه گزارش کشوری خود به ارائه دو پیشنهاد به شرح ذیل پرداخت.

 1- ایجاد مرکز آموزش که با استقبال اکثریت حاضرین در نشست اولانباتور مواجه شد و به دنبال اعلام آمادگی مهر مبنی بر میزبانی این دوره ها، این خبرگزاری عهده دار برگزاری اولین و دومین دوره آموزشی این مرکز طی دو سال آینده شد.
 
2. برگزاری نشستهای سالانه تخصصی عکس و فیلم که در این زمینه هم مقرر شد همزمان با نشست تخصصی سال آینده کمیته اجرایی به طور آزمایشی برگزار شود.
 
خبر گزاری مهر در سیزدهمین نشست مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه که در سال 2007 به میزبانی آنتارا در جاکارتا اندونزی برگزار شد به این سازمان پیوست و توانست در همین مدت کوتاه نقشی فعال در آن سازمان ایفا کند.
کد مطلب 1347130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها