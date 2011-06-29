مهمترین مشکل صنایع کشور مسائل مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شریف زاده شامگاه سه شنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: موانع بانکی، مشکلات مربوط به صدور مجوزها، مسایل زیست محیطی و نیز مشکلات حوزه تامین اجتماعی و بیمه ای از دیگر مشکلات مهم واحدهای صنعتی است.

وی با تاکید بر اینکه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچ واحد صنعتی در کشور صرفاً به دلیل مشکلات ناشی از اجرای این قانون تعطیل نشده است، اظهار داشت: واحدهایی در سطح کشور تعطیل شده و یا دست به تعدیل نیرو زده اند اما مشکلاتی مانند اختلاف شرکا و مسایل بانکی عامل اصلی تعطیلی یا تعدیل نیرو بوده است.

وی به ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی اشاره و تصریح کرد: بعد از مسایل مربوط به ادغام، هیچ اختلالی در روند کار وزارت صنایع و معادن ایجاد نشده و همه امور به لطف همکاران متعهد و متخصص این وزارتخانه به خوبی به پیش می رود.

معاون وزیر صنایع و معادن همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشتی به مناسبت هفته صنعت و معدن در یازدهم این ماه در محل تالار همایش های بین المللی برج میلاد با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: در این مراسم علاوه بر معرفی واحدهای نمونه صنعتی و معدنی، از چهره های ماندگار این حوزه نیز قدردانی خواهد شد.

وی رونق بخش صنعت و معدن را متضمن ایجاد اشتغال و توسعه کشور دانست و افزود: با اهتمام مسئولان این وزارتخانه، تعهدات داده شده برای ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی در سالجاری محقق شود.

رئیس ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی به انجام دو سفر توسط اعضای این ستاد اشاره و اضافه کرد: از مجموع 445 مصوبه دور اول و 679 مصوبه دور دوم سفر این ستاد به استان به ترتیب 82 و 19 درصد اقدام شده و مابقی در دست اجراست.

شریف زاده با تاکید بر احساس مسئولیت دستگاه های مختلف در جدی شمردن و عمل به تکالیف محوله در قالب مصوبات ستاد یادشده به واسطه همردیف بودن مصوبات ستاد تسهیل با تصمیمات هئیت وزیران، هشدار داد، در صورت عدم اجرای این مصوبات، دستگاه متخلف به ستاد رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و برخورد قانونی با مسئولان آن دستگاه صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر صنایع و معادن، سیاست جمهوری اسلامی ایران را باز گذاشتن دروازه های کشور برای واردات انواع کالاهای با کیفیت خارجی عنوان کرد و گفت: تاکید شده که تنها از واردات کالاهای بی کیفیت و یا با سطح پائین کیفیت به داخل کشور جلوگیری شود ضمن اینکه باید تلاش شود تا کیفیت محصولات تولید داخل چنان ارتقا یابد که هموطنانمان رغبتی به خرید محصول خارجی نداشته باشند.