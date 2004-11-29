متن كامل و نهايي قطعنامه ماه نوامبر شوراي حكام در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران (GOV/2004/89)

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر از وين در اين متن با اصرار جمهوري اسلامي ايران نهايتا كشورهاي اروپايي موافقت كردند كه بند يك اجرايي پيش نويس قبلي با تغيير مختصري ضروري (Essencial) بودن ادامه تعليق ها در ايران را اقدامي "اطمينان ساز داوطلبانه و بدون الزام حقوقي" دانستند.

ترجمه متن كامل آخرين نسخه قطعنامه به شرح زير است:

به شوراي حكام؛

الف) با يادآوري قطعنامه هاي تصويب شده در شوراي حكام در تاريخهاي 18 سپتامبر 2004 (GOV/2004/79/ra)، 18 ژوئن 2004 (Gov/2004/49)، 13 مارس 2004 (GOV/2004/21) ، 26 نوامبر 2003 (GOV/2003/81) ، و 12 سپتامبر 2003 (GOV/2003/69) ، و همچنين نتايج قيد شده در بيانيه پاياني نشست شورا در 19 ژوئن 2003 (GOV.OR.1072).

ب) با ملاحظه آخرين گزارش دبيركل از اجراي تعهدات پادماني ان پي تي توسط ايران به شماره (GOV/2004/83)،

ج) با توجه به گزارش ويژه دبير كل در اين خصوص كه ايران از مقطع اكتبر 2003 ممارست رو به جلويي براي اصلاح تعدادي از تخلفات (breaches) خود طبق موافقتنامه هاي پادماني داشته است، اما پيشرفت خوب در اين زمينه از زماني بوده كه ايران اقدامات اصلاحي در مورد تخلفات خود به عمل آورده و آزانس را قادر ساخته تا تصويري از اظهارنامه هاي جاري ايران را تاييد نمايد،

د) همچنين با توجه ويژه به گزارش دبير كل مبني بر اينكه همه مواد هسته اي ايران اظهار شده است و هيچ عملكردي به سمت فعاليتهاي ممنوع (نظامي) منحرف نشده است ، اما آژانس نيز هنوز در جايگاهي نيست كه اظهار دارد ايران هيچ فعاليت هسته اي اظهار نشده و پنهاني ندارد.

ه) با يادآوري درخواست قبلي شوراي حكام از ايران براي متوقف كردن همه فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و عمليات بازپردازشي ، به عنوان يك اقدام داوطلبانه اطمينان ساز،

و) با توجه به اين موضوع كه ايران تا 22 نوامبر 2004 مصرانه به برخي از فعاليتها شامل توليد گاز هگزا فلورايد اورانيوم (UF6) عليرغم درخواست شورا در قطعنامه سپتامبر ادامه داده است،

ز) با استقبال و توجه به موافقتنامه بين ايران با فرانسه، آلمان و انگلستان كه با حمايت عالي اتحاديه اروپا همراه بوده و در 15 نوامبر منتشر شده است ، كه بر اساس آن دولت ايران تعهد كرد كه تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازپردازشي را همچنان ادامه دهد. و نيز با توجه به اينكه پيرو اين موافقتنامه ايران رسما قصد خود براي ادامه تعليق را در نامه 14 نوامبر به دبير كل اعلام داشته است و از آژانس براي راستي آزمايي كردن اين اقدامات دعوت كرده است،

ح) تاكيد مي كند كه اين تعليق امري داوطلبانه و در جهت اعتماد سازي تلقي مي شود، نه يك اقدام الزام آور حقوقي ،

ط) حق دولتها را در توسعه و كاربرد انرژي اتمي براي مصارف صلح جويانه ، شامل توليد انرژي الكتريسيته، منطبق برتعهد مبني بر عدم انحراف فعاليتها و با ملاحظه نيازهاي كشورهاي در حال توسعه به رسميت مي شناسد،

ي) با توجه اكيد دادن به نياز براي پادمانهاي موثر براي محافظت از انحراف مواد هسته اي به سمت رويكردهاي ممنوع، به صورت تشديد موافقت نامه ها، و خاطر نشان كردن اهميت حياتي تاثير پادمانها براي تسهيل همكاريها در حوزه انرژي اتمي ،

ك) پيرو اعلام دبير كل و همچنين دبيرخانه مبني بر اينكه كارهاي مربوط به حل پرسش هاي مطرح در خصوص اجراي پادمان در ايران سپري شده است،

ادامه گزارش "مهر" از بندهاي اجرايي قطعنامه شوراي حكام چنين است:

1) از تصميم ايران براي ادامه و توسعه تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري به عنوان يك اقدام داوطلبانه اعتمادساز كه بايد از سوي آژانس راستي آزمايي شود استقبال و خاطر نشان مي‌كند كه شورا اجراي كامل و پايدار اين اقدام اعتمادساز را براي پاسخگويي مسايل به تعويق افتاده به عنوان يك اقدام اطمينان ساز داوطلبانه و بدون الزام حقوقي ضروري (essencial) مي‌داند.

2) از بيانيه‌ي دبيركل ... كه تصميم ايران براي ادامه و گسترش تعليق اجرايي شده است ، استقبال و از دبيركل مي‌خواهد بررسي اين را كه تعليق درمان هاي باقيمانده نيز قطعي وهمچنان اجرا مي‌شود ادامه دهد و به شورا اطمينان دهد كه مكان كاملا تعليق شده اي باقي نمانده است ، وهمچنين در صورتيكه از اقدام آژانس براي تاييد تعليق همه اجزاء (elements) جلوگيري شد به اعضاي شورا اعلام نمايد تا هنگامي كه تعليق در حال انجام است.

3) از ادامه اقدامات ايران به عنوان يك اقدام اطمينان ساز كه حل و فصل مسائل باقيمانده را تسهيل مي كند، به عنوان عملي منطبق بر پروتكل الحاقي استقبال مي كند و بار ديگر از ايران تصويب هر چه سريعتر رسمي آن را خواستار است.



4) از سياست پنهان سازي ايران تا اكتبر 2003 كه نقض‌هايي (braeches) در تعهدات ايران براي پايبندي به توافق پادمان‌هاي NPT و(INFCIRC214) را نتيجه داده اظهار نگراني جدي مي كند . ومجددا بر اقدامات اصلاحي (ايران) كه در گزارش دبيركل آمده است اذعان وتاكيد مي‌كند.

5) از قصد دبيركل براي دنبال كردن تحقيقاتش در خصوص تمامي مسايل به تعويق افتاده‌ باقي مانده به ويژه منشا آلودگي و گستردگي برنامه‌ي سانتريفوژ ايران و نيز اجراي كامل توافق پادمان و پروتكل الحاقي با ديدگاه معطوف به نتيجه گيري در خصوص عدم وجود فعاليت‌ها و مواد هسته‌يي اعلام نشده‌ ايران استقبال مي‌كند.

6) خاطر نشان مي كند كه ايران همكاري هاي رو به پيشرفت مهم و دسترسي هاي لازم را براي دبير كل و آژانس بر طبق تعهداتش ادامه داده و خواستار آن است كه ايران بر اساس اقدامي اعتماد ساز اجازه دسترسي هاي اعلام نشده از هر محلي كه آژانس ضروري تشخيص دهد را صادر نمايد.

7) از دبيركل مي خواهد كه بصورت مقتضي در مورد يافته هاي خود بر اساس آن چه ذكر شد به شورا گزارش دهد.

