عزت و آبروی نظام اسلامی در پیروی از ولایت است

حجت الاسلام محمد تقی واعظی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان افزود: پیروی از ولایت فقیه باعث سربلندی و عظمت نظام اسلامی است و همه آحاد جامعه باید در این راستا عمل نمایند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی همواره در راستای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است، ادامه داد: وجود ولایت فقیه به عنوان عامل اساسی و اصلی در مقابله با توطئه های استکبار جهانی مانع تحقق توطئه های آنان شده است.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تا به امروز بهترین نوع مراقبت را از نظام اسلامی به‌عمل آورده‌اند، گفت: رهبر معظم انقلاب، فصلی تازه در قوه قضائیه باز کردند که برکات آن را در آینده خواهیم دید.

حجت‌الاسلام واعظی افزود: جرم را قاضی تعیین می‌کند و صرف اینکه یک فرد متهم است، مجرم محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه تا به امروز هیچ گونه صحبت منفی در مورد دادگستری و دستگاه قضایی استان به گوش نرسیده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه این استان امروز در مسیری گام برداشته است که سرشار از وحدت و یکپارچگی است، تصریح کرد: خوشبختانه استان زنجان امروز راه‌های پیشرفت و توسعه را به‌خوبی پیدا کرده است و با تعاملی که در بین مسئولان و مردم شاهد هستیم، این توسعه قطعاً سریع‌تر از هر زمان دیگر محقق خواهد شد.

حجت الاسلام واعظی فعالیت دستگاه قضا در استان زنجان را مناسب و مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در سایه همدلی، وحدت، یکپارچگی و تعامل مردم و مسئولین، این استان به سرعت مسیر توسعه و پیشرفت را طی می کند.

وی با اشاره به سنگ اندازی و مانع تراشی برخی افراد سودجو در راستای توسعه و پیشرفت این استان افزود: با وجود و فعالیت نیروهای کارآمد و ارزشی در استان زنجان شاهد توسعه بیش از پیش این استان در عرصه ها و حوزه های مختلف هستیم.