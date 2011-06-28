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۷ تیر ۱۳۹۰، ۲۳:۲۵

در بندرترکمن/

دومین مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی شمال راه اندازی شد

دومین مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی شمال راه اندازی شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: دومین مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی در استانهای شمالی در بندرترکمن آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور عصر سه شنبه در حاشیه راه اندازی این مرکز، یکی از مهمترین وظیفه این مرکز را تجزیه و تحلیل علت آلودگی دریای خزر اعلام کرد.

محمدباقر نبوی بیان داشت: این مرکز آزمایشگاه پیشرفته ای دارد و درتلاش هستیم تا بطور دائم این آزمایشگاه را فعال کنیم.

وی عنوان کرد: در این مرکز، پارامتریهای فیزیکی و شیمیایی منطقه و آلودگی را پایش می کنیم.
 
نبوی گفت: برنامه این است که در آینده نزدیک نظیر این مرکز در بندرگز نیز فعال شود.
 
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مشکلات ناشی از آن است که اطلاعات پایه را نداریم و نمی دانیم منشاء آلودگی چیست.
 
معاون محیط زیست کشور بیان داشت: این مرکز به اجرایی شدن طرح مدیریت یکپارجه سواحل کمک می کند.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1347143

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