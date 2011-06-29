افزایش 10 درصدی قیمت کالاها در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی در نشست اعضای کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی اظهار داشت: این افزایش معلول نوسانات قیمت اقلام مختلف در بازارهای جهانی است.

وی با تاکید بر اینکه گزارش های ارائه شده از آرامش نسبی بازار آذربایجان شرقی حکایت دارد، اضافه کرد: هر چقدر از مقطع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فاصله می گیریم، ثبات بیشتری بر بازار حاکم می شود.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال از غفلت به نظارت اصولی بر بازار هشدار داد و افزود: تکلیف سازمان های مسئول در کنترل بازار و متولیان نظارت در مقطع کنونی که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار گرفته ایم، سنگین است.

وی تاکید کرد: باید از همه امکانات دستگاه های اداری آذربایجان شرقی استفاده شود تا مبادا کسی این تصور را پیدا کند که کنترل بازار استان از دست مسئولان خارج شده و هرچه می خواهند می توانند انجام دهند.

بیگی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت کالاها باید از مجاری قانونی آن باشد، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان بازرگانی موظفند دامنه نظارت های خود را بیشتر کنند تا مشکلی ایجاد نشود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون هیچ کمبودی در بازار آذربایجان شرقی وجود ندارد، افزایش تقاضا را عامل تحمیل ارقام غیرواقعی دانست و افزود: ضرورت مدیریت بیش از پیش بازار عرضه و تقاضای کالاها احساس می شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دستگاه های مسئول باید در تامین مایحتاج مردم باید دقت کنند، اضافه کرد: تجربه سال های گذشته عملکرد دستگاه های اداری آذربایجان شرقی نشان می دهد در مقطع کنونی نیز عملکرد دستگاه های اداری در تنظیم بازار استان با موفقیت قرین خواهد شد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی وجود شبکه توزیع مناسب در این استان را یادآور شد و گفت: تجربه همکاری بازرگانی با بخش خصوصی در تنظیم بازار بهار امسال تجربه ارزشمندی است که مسئولان آذربایجان شرقی در تنظیم بازار رمضان از آن تجارب استفاده خواهند کرد.

در این جلسه، صادق نجفی رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار استان، از تشدید نظارت ها بر مراکز عرضه محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و پیش بینی کرد افزایش قیمتی به مناسبت این ماه رخ ندهد.