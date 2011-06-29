استراتژی امروز غرب در جنگ نرم تغییر اندیشه هاست

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دشمن قصد دارد از طریق رسانه ها به ویژه رسانه های دیداری افکار افراد را متزلزل و در آن تغییر به وجود آورد.

وی افزود: حضور افراد در مساجد و فعالیت های فرهنگی مسجدی سبب تقویت روحیه دینی آنان و پرداختن به مسائل معنوی می شود.

مشایخی، فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد را در جذب و گرایش جوانان به مسجد قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: دشمن با صرف میلیاردها دلار درصدد انحراف و تخریب اذهان جوانان و دور کردن آنان از معنویات است که حضور افراد در مساجد مانع از تحقق دسیسه های دشمن می شود.

وی گفت: برنامه های اوقات فراغت فصل تابستان فرصت مناسبی است تا نوجوانان و جوانان را به مساجد جذب کرده و زمینه حضورشان در این اماکن مقدس فراهم شود که لازم است مدیر مسئولان کانون های مساجد، برنامه های محوری را سرلوحه طرح ها و برنامه ریزی های اوقات فراغت قرار دهند.