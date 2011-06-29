مدارس ابتدایی آذربایجان شرقی در روزهای پنجشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم اعضای شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مصوبه تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه از سالتحصیلی جاری قابلیت اجرایی دارد.

در این نشست همچنین درباره ساعات کاری زنگ مدارس ابتدایی آذربایجان شرقی تصمیماتی گرفته شد و شیوه نامه ساماندهی آموزش در دوره ابتدایی که از سوی اداره کل آموزش و پرورش این استان پیشنهاد شده بود، به تصویب اعضا رسید.

بر اساس این تصمیم، ساعت شروع مدارس ابتدایی در آذربایجان شرقی هشت و 15 دقیقه و ساعت پایان فعالیت این مدارس 13 و 30 دقیقه در نظر گرفته شده است.

اعضای شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در همین زمینه مقرر کردند موضوع آغاز و انجام مدارس ابتدایی به شوراهای آموزش و پرورش مناطق و شهرستان های آذربایجان شرقی جهت تصمیم نهایی تفویض شود.

در این نشست همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برنامه های این معاونت برای غنی سازی اوقات فراغت دانش اموزان را تشریح و از وضعیت ورزش مدارس این استان نیز گزارشی ارائه کرد.

اعضای شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گزارش ساماندهی فضاهای آموزشی و تبدیل مدارس دو نوبته ابتدایی به یک نوبته را استماع و درباره تمهید سازوکارهای آن به تبادل نظر پرداختند.