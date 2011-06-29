اجرای کنسرت آذری با هنرمندی گروه "آوای هنرمندان وطن" در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت اصیل آذری با صدای محمد افتخاری و حسین علیزاده روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری (9 و 10 تیر) در محل تالار پتروشیمی تبریز برگزار خواهد شد.

به گفته محمد افتخاری، سانس اول این کنسرت از ساعت 17 تا 18:30 و سانس دوم نیز از ساعت 19:30 تا 21 روزهای مذکور اجرا خواهد شد.

در این کنسرت که مدیر و سرپرست آن بهنام شیخ زاده است، محمد سبک دستی در دستگاه قارمون، بابک مکاری دستگاه ویولن، رسول زارع نیا دستگاه کلارینت، بهراد بنیادی دستگاه گیتار و تار آذری، علی نوری زاده دستگاه قوپوز و گیتار، افشین احمدی زاد دستگاه ارگ و پیانو، عارف محمدزاده اصل دستگاه ارگ و پیانو، نقی صاحبقرانی دستگاه نقاره و پرکاشن و بهزاد بهنام نیا دستگاه قوشا نقاره و درامز هنرنمایی خواهند کرد.

گفتنی است کنسرت اصیل آذری "آوای هنرمندان وطن" با همکاری انجمن موسیقی تبریز برگزار خواهد شد.