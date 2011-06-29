خزر در آرزوی روزهای پاک/ آلودگی سواحل شمال را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، برخی پسماندها و زباله هایی که در حاشیه رودخانه ها تلمبار و به وسیله جریان تبخیر آب به دریا منتقل می شود سبب ایجاد نگرانی در بستر دریا خواهد شد.

بیشترین ضایعات و آلودگی دریای خزر نفتی بوده و علاوه بر این اکنون فاضلاب هایی که وارد آبهای سطحی و دریا می شوند بسیار روند رو به رشد و خطرناکی دارند و در این راستا، مقرر شد از طریق وزارت نیرو و ظرف زمانی پنج سال آینده، تصفیه خانه های فاضلاب در نواحی و شهرکهای صنعتی استانها ایجاد تا عملیات پاکسازی قبل از رهاسازی شکل گیرد.



راههای پیششگیری و مقابله با آلاینده های دریایی، اجرای طرح طبیعت گردی ساحلی و دریای تعیین مناطق مستعد حفاظت، تدوین برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و تدوین برنامه عملیاتی حفاظت و بهره بردرای پایدر از تنوع زیستی دریایی کشور از موضوعاتی است که در حوزه دریایی باید مورد توجه قرار گیرد.

این درحالیست که بازنگری و به روز کردن قوانین و مقرارت حوزه دریا، اصلاح وقانون شکار و صید، ساماندهی وظایفت دستگاههای مرتبط، تدوین استانداردهای و دستورااللملی زیست محیطی، ساماندهی سامانه پایش درلحظه و آمایش مناطق ساحلی دریا به عنوان ضرورتهای اصلی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور مطرح شد.

گلستان با داشتن 100 کیلومتر خط ساحلی و برخوردای از خلیج گرگان و آشوارده بخشی مهمی از حفاظت محیط زیست کشور را برعهده دارد.





راه اندازی ایستگاههای پایش در خزر

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از راه اندازی ایستگاههای پالایش برای بررسی وضعیت محیط زیست دریایی در استانهای ساحلی خبر داد.

محمدباقر نبوی افزود: ایستگاههای پایش یکی از مهمترین فعالیتهایی است که در سالجاری در استانهای ساحلی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این ایستگاهها تغییرات محیط را اعلام می کند و بررسی می شود که در کدام مناطق بیشتر مشکل داریم و در

چه قسمت هایی شرایط مطلوبتر شده است.

نبوی بیان داشت: باتوجه به ضرورت توسعه در کشور، محیط زیست و توسعه باید در کنار هم حرکت کنند تا بتوانیم علاوه بر استفاده مطلوب از منابع، محیط زیستی پایدار نیز داشته باشیم.



معاون محیط زیست دریایی محیط زیست کشور، فعالیتهای انسانی ناهمخوان با محیط زیست را از علت های تهدید حیات دریایی بیان کرد.



نبوی گفت: در حوزه دریا هفت استان در سطح کشور درایم که سه استان در حوزه دریای خزر است



وی اظهار داشت: بخشی ازفعالیت این استان در حوزه دریا است و معاونت دریایی متولی اصلی آن است و تاکنون سه جلسه کارشناسی داشتیم و چهارمین جلسه نیز در گلستان در حال برگزاری است.



وی عنوان کرد: با توجه به مباحث که با استانهای ساحلی داشتیم و مواد برنامه هایی که در قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شد درصددیم برای حفظ محیط زیست دریایی برنامه ریزی شود.

این مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: مباحثی در زمینه مدیریت سواحل، اکو سیستم هایی که صدمه دیدند و آلودگیهایی دریایی بین کارشناسان بحث بررسی شد.

نبوی یادآورشد: یکی از موارد ایستگاههای پایش است تا بتوانیم بصورت روزانه تغییراتی که در محیط اتفاق می افتد را در مکان و زمان رصد کنیم.



معاون محیط زیست کشور گفت: همچنین از سواحل جنوب کشور نیز بازدیدهایی داشتیم و قرار شد در بخشی از این سواحل این ایستگاههای مستقر شود و در حوزه دریای خزر نیز امیدواریم در سالجاری در هر یک از استانهای ساحلی این ایستگاهها راه اندازی شود.

اجرای طرح فاضلاب شهرهای ساحلی





وی افزود: برای جلوگیری از ورود پسابها به دریای و حفظ محیط زیست خزر، مصوبه ای در خرداد 88 از سوی هیئت وزیران مصوب شد و سازمانهای نظیر وزارت نفت، محیط زیست، نفت و .. ملکف شدند بخشی از وظایف را در حوزه خزر انجام دهند.



نبوی یاداورشد: وزارت نیرو ملکف شد شهرهای در حد 20 هزار نفر را در طول دو سال و شهرهای بیشتر از 30 هزار نفر را در طول پنج سال مجهز به سیستم فاضلاب بهداشتی کند.





خزر شکننده برابر آلاینده

این مسئول عنوان کرد: این مصوبه خوبی است برای کاهش بار آلودگی دریای خزر، زیرا آلاینده ای که وارد می شود، خسارتهایی به بار می آورد و خزر برابر آلودگی ها شکننده است و سعی می کنیم در حوزه سواحل این طرح اجرا شود.



وی عنوان کرد: محیط زیست یک سازمان حفاظنی و مدیریتی و ناظر بر بخشی از فعالیتها است و درصدیم تا یکسری وظایف طبیعت گردی و اکو سیستم هایی که می تواند محل تفرج قرار گیرد به بخش خصوصی واگذار می شود و نظارت می کنیم صدمه ای وارد نشود.



نبوی عنوان کرد: اعتقاد داریم هم بحث اقتصادی باید در سواحل انجام شود و هم بحث پایداری محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه به عنوان نمونه سازه های همخوان با محیط باید بکار گرفته شود و بجای انکه خاک ریزی کنیم و دریا را خشک کنیم از سازه هایی که الگوهای شناور دارند احداث کنیم.