قطع درختان سوزنی برگ در محمدآباد گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قطع این درختان سوزنی برگ به بهانه تسریع در رشد درختان گهن برگ منطقه صورت گرفته است.

به گفته اهالی، این ادعای مسئولان درحالیست که در منطقه ای که نسبت به قطع درختان سوزنی برگ اقدام شده است، درختان پهن برگی وحود ندارد.

در عین حال برخی متولیان منبع طبیعی منطقه، قطع درخت در این منطقه را بر اساس مجوز صادر شده می دانند.



از سوی دیگر در بالادست منطقه ای که درختان سوزنی برگ در آن قطع شده است، درختان کهنسال وجود دارد که از نظر ذخایر ژنتیکی بسیار ارزشمند است.

ملک حسینی مجری طرح طاویر در این زمینه گفت: قطع درختان منطقه برای تسهیل برای رشد درختان پهن برگ صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در این طرح درختانی قطع شده اند که دو تا پنج سانتیمیر قطر و کمتر از پنج سال سن دارند.



وی در پاسخ به به اینکه در بین درختان قطع شده درختان با قطر بیشتر و سن بالاتر دیده می شود، عنوان کرد: مقرر است در یک برنامه درازمدت تمامی درختان سوزنی برگ قطع شوند.

در حالی که مجریان طرح معتقد در این طرح درختان کمتر از پنج سال سن قطع شده اند، اما شاهدان عینی بر این باورند در این بین درختانی با عمر بیش از 25 سال نیز مشاهده می شود.

مسئولان منابع طبیعی علی آباد کتول از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده اند.

به گزارش مهر، سال گذشته 275 فقره پرونده حقوقی قطع درخت و نهال در محاکم استان تشکیل شد، در مجموع در سال قبل هزار و 434 فقره پرونده حقوقی شامل 626 فقره پرونده تخریب و تصرف جنگل و مرتع در سطح هزار و 37 هکتار تشکیل شد.

همچنین 533 فقره پرونده تعلیف غیرمجاز دام تشکیل و به محاکم دادگستری استان ارسال شد. از این تعداد برای 673 پرونده رای صادر و مختومه شده است که در مجموع موجب اعاده 643 هکتار از سطح اراضی ملی استان گلستان به نفع دولت جمهوری اسلامی شده است.