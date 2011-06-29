یاد شهید حبیب الله مالکی در ایرانشهر گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساتید حوزه علمیه قم عصر سه شنبه در مراسم یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید حبیب‌ الله مالکی فرماندار ایرانشهر اظهار داشت: شهادت یک حقیقت و نوعی پرواز روح از دنیا به سوی بهشت بدون هیچ محدودیتی است.

حجت الاسلام شریعتی گفت: خون شهدا بوی‍ژه شهدای هفتم تیرماه بود که انقلاب و نظام اسلامی را بیمه کرد و موجب رسوایی منافقین و پیروزی ملت ایران بر دشمنان اسلام شد.

وی افزود: شهید حبیب‌ الله مالکی عضو حزب جمهوری اسلامی بود که بهمن ماه سال 1359 به سمت فرمانداری شهرستان ایرانشهر منصوب شد .

وی بیان داشت: این شهید بزرگوار از همان روز نخست حضور در فرمانداری ایرانشهر، تلاش خود را برای توسعه و آبادانی این منطقه بکار بست و رفاه و آسایش مردم را سرلوحه برنامه کاری خود قرار داد و تیرماه سال 1360 که برای دیدار با خانواده ‌و شرکت در جلسه حزب جمهوری اسلامی به تهران رفت با توطئه منافقان همراه 72 تن از بهترین یاران با وفای امام و ملت به شهادت رسید.