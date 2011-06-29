۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

یاد شهید حبیب الله مالکی در ایرانشهر گرامی داشته شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: یاد و خاطره شهید حبیب الله مالکی فرماندار ایرانشهر که در واقعه هفتم تیر ماه در دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید در این شهرستان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساتید حوزه علمیه قم عصر سه شنبه در مراسم یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید حبیب‌ الله مالکی فرماندار ایرانشهر اظهار داشت: شهادت یک حقیقت و نوعی پرواز روح از دنیا به سوی بهشت بدون هیچ محدودیتی است.

حجت الاسلام شریعتی گفت: خون شهدا بوی‍ژه شهدای هفتم تیرماه بود که انقلاب و نظام اسلامی را بیمه کرد و موجب رسوایی منافقین و پیروزی ملت ایران بر دشمنان اسلام شد.

وی افزود: شهید حبیب‌ الله مالکی عضو حزب جمهوری اسلامی بود که بهمن ماه سال 1359 به سمت فرمانداری شهرستان ایرانشهر منصوب شد.

وی بیان داشت: این شهید بزرگوار از همان روز نخست حضور در فرمانداری ایرانشهر، تلاش خود را برای توسعه و آبادانی این منطقه بکار بست و رفاه و آسایش مردم را سرلوحه برنامه کاری خود قرار داد و تیرماه سال 1360 که برای دیدار با خانواده ‌و شرکت در جلسه حزب جمهوری اسلامی به تهران رفت با توطئه منافقان همراه 72 تن از بهترین یاران با وفای امام و ملت به شهادت رسید.

یادواره شهید مالکی با حضور جمعی از علمای شیعه و سنی، مسئولان محلی و خانواده معظم شهدا در شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

