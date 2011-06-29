توجه به ایده های دانشجویی زمینه رشد را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عابدینی سه شنبه با شروع طرح کاروزی تعدادی دانشجو در منطقه نفتی زاهدان اظهار داشت : ارتباط و همکاری منسجم و هدفمند دانشگاه و صنعت راهبرد اساسی در دست یابی به توسعه کشور است .

وی گفت: هر چه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بیشتر شود به تناسب آن مسیر دستیابی به توسعه پایدار نزدیک تر می شود .

وی افزود: گاهی مشاهده می شود، به دلیل عدم ارتباط و همکاری مناسب دانشگاه و صنعت در ایران بخش زیادی از تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی در عرصه‌های مختلف کاربردی و عملیاتی نشده است .

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه زاهدان گفت: در این راستا این شرکت به منظور تقویت این رابطه و استفاده از توان مجموعه دانشگاه در پیش برد اهداف درون سازمانی، اقدام به پذیرش دانشجو به صورت کاروزی می کند .

وی گفت: قطعا قشر دانشجو در انتقال علم روز به بدنه سیستم و افزایش کارایی مجموعه نقش مهمی را ایفا می کند که زمینه رشد کلاسیک و همسو شرکت نفت را با رشد علمی روز فراهم می کند .

وی افزود: این شرکت با پذیرش دانشجو سعی دارد ضمن تقویت استاندارد سازی ممیزی را نیز انجام دهد .

عابدینی با تشریح جزئیات پذیرش دانشجو به صورت کارورز اظهار داشت: طی هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشجویان رشته های فنی از جمله مکانیک، برق، عمران، صنایع، سخت افزار و مدیریت بازرگانی قسمتی از درس های عملی خود را طی 240 ساعت کاروزی در این شرکت می گذارنند.

وی گفت: بر این اساس 40 ساعت شرکت به دانشجویان آموزش می دهد و 200 ساعت به صورت کلاسیک از تجربه علمی آنان به منظور رفع نیازها و کمبودها استفاده می شود.

وی افزود: تاکنون 30 نفر به عنوان کاروز از سوی این دانشگاه ها به شرکت معرفی شدند که کارورزی 14 نفر از دانشجویان شروع شده است .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: همچنین در کنار این سیاست حمایتی از پایان نامه های دانشجویی که در راستای تولید علم بوده و جنبه کاربردی داشته باشند، حمایت مالی می شود .

وی گفت: دانشجویان و محققان بایستی با خلاقیت موضوعاتی را در پایان نامه ها و پژوهش های خود مد نظر قرار داده و پیگیری کنند که با نیازها و پتانسیل های منطقه کنونی هماهنگی داشته باشد .

و ی افزود: مقالات و تحقیقات هر چه عینی تر بوده و قابلیت به کارگیری در بازار کار داشته باشد، ارزش علمی بیشتری دارند .

عابدینی به دیگر اولویت ها در دستور کار این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: واحد پژوهش و تحقیق شرکت ملی پخش فرآوردها در راستای اعتلای تحقیق و پژوهش از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حمایت مالی می کند .

وی گفت: پایان نامه های همسو با اهداف شرکت که به تایید استاد راهنما و دانشگاه رسیده باشد در کمیته علمی - پژوهشی منطقه مطرح و در صورت همخوانی پذیرفته می شوند .

وی افزود: برای هر پایان نامه تا سقف 30 میلیون ریال کمک مالی در نظر گرفته شده که میان دانشجو، استاد راهنما، مشاور طرح و دیگر عوامل توزیع می شود .