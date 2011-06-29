دوره حفظ قرآن در جامعه‌ القرآن الکریم زاهدان آغاز شد

سمیه بدیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره آموزش حفظ قرآن ویژه کودکان از هفتم تیرماه در شعبه مرکزی جامعه القرآن الکریم زاهدان آغاز شد.
وی گفت: این دوره ویژه دختران و پسران با حضور بالغ بر 15 نفر قرآن آموز برگزار می شود.
وی افزود: در این دوره حفظ سوره های جز سی ام قرآن با مربیگری مهدیه پور خمر مربی قرآنی این دوره آموزش داده می شود.
مدیر روابط عمومی جامعه آلقران الکریم زاهدان بیان داشت: این دوره در مدت سه ماه و با هدف بهره گیری دانش آموزان از ایام تعطیلات و آشنایی و مأنوس شدن آنان با قرآن کریم برگزار می شود.
