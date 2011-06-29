دوره حفظ قرآن در جامعه‌ القرآن الکریم زاهدان آغاز شد

سمیه بدیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره آموزش حفظ قرآن ویژه کودکان از هفتم تیرماه در شعبه مرکزی جامعه القرآن الکریم زاهدان آغاز شد .

وی گفت: این دوره ویژه دختران و پسران با حضور بالغ بر 15 نفر قرآن‌ آموز برگزار می‌ شود.

وی افزود: در این دوره حفظ سوره های جز سی‌ ام قرآن با مربیگری مهدیه پور خمر مربی قرآنی این دوره آموزش داده می‌ شود .