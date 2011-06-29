  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

بدیع:

دوره حفظ قرآن در جامعه‌ القرآن الکریم زاهدان آغاز شد

دوره حفظ قرآن در جامعه‌ القرآن الکریم زاهدان آغاز شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی جامعه القرآن الکریم زاهدان گفت: دوره آموزش حفظ قرآن در شعبه مرکزی جامعه القرآن الکریم زاهدان آغاز شد.

سمیه بدیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره آموزش حفظ قرآن ویژه کودکان از هفتم تیرماه در شعبه مرکزی جامعه القرآن الکریم زاهدان آغاز شد.

وی گفت: این دوره ویژه دختران و پسران با حضور بالغ بر 15 نفر قرآن‌ آموز برگزار می‌ شود.

وی افزود: در این دوره حفظ سوره های جز سی‌ ام قرآن با مربیگری مهدیه پور خمر مربی قرآنی این دوره آموزش داده می‌ شود.

مدیر روابط عمومی جامعه آلقران الکریم زاهدان بیان داشت: این دوره در مدت سه ماه و با هدف بهره گیری دانش آموزان از ایام تعطیلات و آشنایی و مأنوس شدن آنان با قرآن کریم برگزار می ‌شود.

کد مطلب 1347164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها