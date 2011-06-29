آب آشامیدنی زابل مشکل بهداشتی ندارد

حسین کیخا در جلسه شورای بهداشت زابل اظهار داشت: آب آشامیدنی روستاها و شهرهای سیستان از نظر فاکتورهای بهداشتی مناسب و در حد مطلوب است .

وی علت افت فشار و قطعی آب زابل را در روزهای گذشته پوسیدگی و شکستگی خط انتقال از چاه نیمه ها به دلیل قدمت بالای شبکه آبرسانی بیان کرد و گفت: این مشکل موجب شده تا از 650 لیتر آب در ثانیه مورد نیاز شهروندان زابل، 350 لیتر در ثانیه تامین شود.

وی با بیان اینکه در تابستان مصرف آب شهروندان زابل افزایش می یابد افزود: توان خط لوله انتقال آب بیش از نیمی از مصرف روزانه مردم زابل است به همین سبب باید صرفه جویی در مصرف آب را سرلوحه زندگی قرار دهیم.

فرماندار زابل بیان داشت: در یک فرصت زمانی پنج ساله شبکه توزیع آب آشامیدنی شهری اصلاح می شود و هر سال بیش از 25 کیلومتر اصلاح شبکه در دستور کار مسئولان قرار دارد.

وی گفت: تامین آب مورد نیاز و مصرف شهروندان از وظایف مسئولان است و دولت به موضوع تامین آب مورد نیاز منطقه سیستان توجه ویژه دارد .

وی افزود: با تلاش های انجام شده بیش از 600 میلیارد ریال برای تصفیه خانه آب آشامیدنی شهر زابل و احداث خط دوم انتقال آب از چاه نیمه به این شهر توسط دولت اختصاص یافته است .

کیخا اظهار داشت: خط دوم انتقال آب چاه نیمه به شهر زابل در هفته دولت به بهره برداری می رسد .

وی گفت: این خط انتقال با 600 میلیارد ریال اعتبار هم اکنون در دست اجراست.

وی افزود: طرح ملی ایجاد تصفیه خانه شهرهای شمال استان نیز تا دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار زابل بیان داشت: به افرادی که هیچ گونه اطلاعات و تخصصی در حوزه بهداشت آب ندارند توصیه می شود از هر گونه اظهار نظر خودداری کنند و جوابگویی به این گونه موارد را برعهده متولیان امر بگذارند تا از ایجاد التهاب و نگرانی در جامعه خودداری شود .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل نیز در این جلسه گفت: مردم به شایعات در زمینه غیربهداشتی بودن آب آشامیدنی زابل توجه نکنند جای هیچ گونه نگرانی نیست .

محمد حسین اژدری افزود: آب آشامیدنی همه روستاها و شهرهای سیستان کاملا بهداشتی و سالم است.

وی بیان داشت: توصیه می شود شهروندان ساکن زابل آب آشامیدنی خود را قبل از مصرف بجوشانند.