به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 80 درصد بلدرچین کشور در یزد به ویژه در شهرستان میبد تولید می شود اما به نظر می رسید این صنعت با وجود اینکه توانسته در استان یزد اشتغالزایی خوبی داشته باشد، چندان از سوی مسئولان و تولیدکنندگان جدی گرفته نمی شد.

این روزها تحولاتی در این عرصه به وجود آمده که به نظر می رسد صنعت پرورش بلدرچین گامی به سمت توسعه برداشته و در سراشیبی پیشرفت و تحول قرار گرفته است.

پس از آنکه بلدرچین از کشور ژاپن وارد ایران شد، استان یزد نخستین میزبان این پرنده کوچک بود و آن زمان شاید کسی تصور نمی کرد این پرنده کوچک روزی بتواند بهانه ای برای ایجاد صنعتی بزرگ باشد.

80 درصد بلدرچین کشور در یزد تولید می‌ شود

در حال حاضر 80 درصد بلدرچین کشور در استان یزد تولید می شود و این استان با تولید سالانه بیش از 900 هزار قطعه بلدرچین و هزار تن گوشت بلدرچین بزرگترین تولیدکننده این پرنده زیبا و لذیذ در کشور به شمار می رود.

هم اکنون 80 درصد از گوشت بلدرچین تولید یزد به خارج از استان می‌ شود که استانهای تهران، فارس، اصفهان و کرمان از عمده ‌ترین مصرف ‌کنندگان گوشت بلدرچین استان یزد هستند.

صنعت پرورش بلدرچین در میان مردم میبد با استقبال بیشتری مواجه شده و هم اکنون بیشترین میزان پرورش بلدرچین در این شهرستان صورت می گیرد و سرمایه گذاران بسیاری در این منطقه در این صنعت سرمایه گذاری کرده اند.

سن بلوغ پایین، سن کشتار مناسب، تولید تخم بالا، کوتاهی فاصله بین نسلها، کیفیت مطلوب گوشت، هزینه های ثابت و جاری مناسب، همه و همه عواملی است که سبب شده سرمایه گذاری در صنعت پرورش بلدرچین روز به روز در استان یزد توسعه یابد

پرورش بلدرچین به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص از معدود سرمایه گذاریهایی است که اصل سرمایه به سرعت در آن باز می گردد و روند سود دهی واحدهای پرورش دهنده این پرنده پرخاصیت سریعتر سامان می گیرد.

در یک جمع بندی ساده می توان نتیجه گرفت که مجموع عواملی نظیر سن بلوغ پایین، سن کشتار مناسب، تولید تخم بالا،‌ کوتاهی فاصله بین نسل ها، کیفیت مطلوب گوشت، هزینه های ثابت و جاری مناسب در مقایسه با دیگر شاخه های دامپروری همچنین مقاومت بالای پرنده به شرایط نامساعد محیطی، پرورش بلدرچین را تبدیل به صنعتی سودآور کرده که امروزه مورد توجه بسیاری از پرورش دهندگان در سراسر جهان قرار گرفته است.

بالا بودن تراکم پرورشی در واحد سطح، ارزان بودن جیره مصرفی، حساسیت کم نسبت برخی از بیماری‌ های طیور، قیمت نسبتا بالای تولیدات شامل گوشت و تخم و به ویژه بازگشت سریع سرمایه سبب شده تا بلدرچین به عنوان یک پرنده مطلوب نزد کشاورزان و پرورش دهندگان شناخته شود و علاقمندان بسیاری به پرورش صنعتی این پرنده روی آورند.

میزان تخمگذاری در بلدرچین ها بالا و در حدود 250 عدد در سال است و بلدرچین های ماده در سن 50 تا 60 روزگی به اوج تولید تخم می رسند.

رشد بلدرچین 2.5 تا 3.5 برابر سایر طیور است

سرعت بالای رشد در این پرنده بسیار قابل توجه و در حدود 2.5 تا 3.5 برابر سایر طیور است به نحوی که بلدرچین ها عموما در 35 تا 45 روزگی به وزن 180 تا 220 گرم رسیده و آماده کشتار می شوند ضمن اینکه سن بلوغ آنها نیز در حدود هفت تا هشت هفتگی است.

فاصله نسلی کوتاه میان این پرندگان نیز، اعمال برنامه های اصلاح نژادی را در آنها به خوبی امکان پذیر می کند.

همه این عوامل سبب شده تا صنعت پرورش بلدرچین در این استان به سرعت رشد کند و هر سال بر تعداد سرمایه گذاران این صنعت افزوده شود.

اما به هر ترتیب صنعت پرورش بلدرچین نیز همانند سایر صنایع از مشکلات خاص خود رنج می برد.

گرچه در سالهای گذشته مشکلات پرورش بلدرچین در استان یزد به اوج خود رسیده بود اما طی سال گذشته و سال جاری اقداماتی انجام شده که مرحمی بر زخم این صنعت خواهد بود.

اقداماتی نظیر ایجاد نخستین کشتارگاه صنعتی بلدرچین کشور همچنین راه اندازی ایستگاه تحقیقات بلدرچین در میبد، این صنعت را در مسیر توسعه قرار داده است

ایجاد نخستین کشتارگاه صنعتی بلدرچین کشور در یزد خود گامی بزرگ در این راستا بود که توانست بخشی از مشکلات پرورش دهندگان این پرنده را برطرف کند.

پس از آن خبرها حاکی از آن است که اقدامات جدید در راستای توسعه صنعت پرورش بلدرچین در دست اجراست که از آن جمله می توان به ایجاد ایستگاه تحقیقات بلدرچین اشاره کرد.

معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر از راه ‌اندازی ایستگاه تحقیقات بلدرچین در میبد در آینده ‌ای نزدیک خبر داد.

امیر ثقفی با بیان اینکه استان یزد مقام نخست کشور را در تولید و پرورش بلدرچین دارد، اظهار داشت: برای افزایش تولید در این زمینه برنامه ‌ریزی‌ های بسیاری در معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا و به منظور علمی کردن تولیدات کشاورزی، بر روی اصلاح نژاد بلدرچین نیز فعالیتهای انجام می ‌شود.

12 واحد پرورش بلدرچین در میبد فعالیت می کنند

ثقفی یادآور شد: ایستگاه تحقیقات بلدرچین به همین منظور به زودی در شهرستان میبد راه‌ اندازی می ‌شود.

وی، میبد را عمده‌ ترین شهرستان پرورش‌ دهند بلدرچین در استان یزد اعلام کرد و یادآور شد: هم ‌اکنون 12 واحد فعال پرورش بلدرچین در میبد فعالیت می‌ کنند.



بسیاری از فعالیتهای پرورش بلدرچین به صورت پراکنده و حتی خانگی انجام می شود که حاصل این فعالیتها تولید سالانه یک میلیون و 930 هزار قطعه بلدرچین است معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یزد

ثقفی ادامه داد: به جز این واحدها، فعالیتهای پراکنده‌ دیگری نیز در سطح این شهرستان انجام می ‌شود و حتی در برخی موارد پرورش بلدرچین به صورت خانگی نیز انجام می ‌شود.

وی اظهار داشت: استان یزد سالانه یک میلیون و 930هزار قطعه بلدرچین پرورش می‌دهد که میزان گوشت تولیدی از این تعداد، ‌هزار و 900 تن است.

گرچه صنعت پرورش بلدرچین در استان یزد هنوز در ابتدای راه است و این صنعت از مشکلاتی از قبیل نبود صنایع بسته بندی،‌ بازاریابی مناسب، فرهنگ سازی برای استفاده از تخم و گوشت بلدرچین و ده ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر رنج می برد اما گامهای برداشته شده گامهایی اساسی و زیربنایی در توسعه این صنعت به شمار می رود.