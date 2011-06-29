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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۳

در سیستان و بلوچستان/

مرگ و میر مبتلایان به تب کریمه ‌کنگو 67 درصد کاهش یافت

مرگ و میر مبتلایان به تب کریمه ‌کنگو 67 درصد کاهش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: مرگ و میر ناشی از ابتلا به تب کریمه ‌کنگو در سه ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در مرکز و جنوب استان 67 درصد کاهش داشته است. کنار صفحه

منصور شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سه ماه نخست سال گذشته از مجموع مبتلایان شش نفر به علت مراجعه دیر هنگام به پزشک فوت کردند.

وی گفت: امسال علاوه بر کاهش موارد ابتلا به علت ارتقای آگاهی خانواده‌ها، تعداد موارد فوت ناشی از این بیماری نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 27 نفر مشکوک به تب کریمه‌ کنگو در بیمارستان‌ های مرکز و جنوب استان بستری شدند که با انجام آزمایشات تشخیصی پزشکی ابتلای 17 نفر قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 45 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: یکی از مهم ‌ترین خدماتی که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه کاهش موارد ابتلا به این بیماری انجام داده، انجام اقدامات گسترده به منظور آگاه ‌سازی خانواده ‌ها و دامداران است.

وی افزود: دو علت اصلی ابتلا به تب کریمه کنگو در استان، تماس مستقیم با دام آلوده و قطعه قطعه کردن گوشت است.

شکیبا اظهار داشت: این بیماری مشترک بین انسان و دام است که در اثر تماس انسان با گوشت، خون و ترشحات حیوان آلوده و گزش کنه آلوده به انسان منتقل می‌ شود.

وی گفت: براساس توصیه پزشکان، خانواده‌ ها پس از خرید گوشت قرمز و قبل از قطعه قطعه کردن، باید آن را به مدت 24 ساعت در طبقه پایین یخچال نگهداری کنند.

کد مطلب 1347168

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