مرگ و میر مبتلایان به تب کریمه ‌کنگو 67 درصد کاهش یافت

منصور شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سه ماه نخست سال گذشته از مجموع مبتلایان شش نفر به علت مراجعه دیر هنگام به پزشک فوت کردند.
وی گفت: امسال علاوه بر کاهش موارد ابتلا به علت ارتقای آگاهی خانوادهها، تعداد موارد فوت ناشی از این بیماری نیز کاهش چشمگیری داشته است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 27 نفر مشکوک به تب کریمه کنگو در بیمارستان های مرکز و جنوب استان بستری شدند که با انجام آزمایشات تشخیصی پزشکی ابتلای 17 نفر قطعی اعلام شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 45 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: یکی از مهم ترین خدماتی که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه کاهش موارد ابتلا به این بیماری انجام داده، انجام اقدامات گسترده به منظور آگاه سازی خانواده ها و دامداران است.
وی افزود: دو علت اصلی ابتلا به تب کریمه کنگو در استان، تماس مستقیم با دام آلوده و قطعه قطعه کردن گوشت است.
شکیبا اظهار داشت: این بیماری مشترک بین انسان و دام است که در اثر تماس انسان با گوشت، خون و ترشحات حیوان آلوده و گزش کنه آلوده به انسان منتقل می شود.
وی گفت: براساس توصیه پزشکان، خانواده ها پس از خرید گوشت قرمز و قبل از قطعه قطعه کردن، باید آن را به مدت 24 ساعت در طبقه پایین یخچال نگهداری کنند.
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