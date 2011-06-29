مرگ و میر مبتلایان به تب کریمه ‌کنگو 67 درصد کاهش یافت

منصور شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سه ماه نخست سال گذشته از مجموع مبتلایان شش نفر به علت مراجعه دیر هنگام به پزشک فوت کردند.

وی گفت: امسال علاوه بر کاهش موارد ابتلا به علت ارتقای آگاهی خانواده‌ها، تعداد موارد فوت ناشی از این بیماری نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 27 نفر مشکوک به تب کریمه‌ کنگو در بیمارستان‌ های مرکز و جنوب استان بستری شدند که با انجام آزمایشات تشخیصی پزشکی ابتلای 17 نفر قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 45 درصد کاهش داشته است .

وی گفت: یکی از مهم ‌ترین خدماتی که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه کاهش موارد ابتلا به این بیماری انجام داده، انجام اقدامات گسترده به منظور آگاه ‌سازی خانواده ‌ها و دامداران است.

وی افزود: دو علت اصلی ابتلا به تب کریمه کنگو در استان، تماس مستقیم با دام آلوده و قطعه قطعه کردن گوشت است .

شکیبا اظهار داشت: این بیماری مشترک بین انسان و دام است که در اثر تماس انسان با گوشت، خون و ترشحات حیوان آلوده و گزش کنه آلوده به انسان منتقل می‌ شود .