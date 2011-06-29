۸ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۳

سرلکیان:

کشور باید در مقابل سونامی فرهنگی غرب تجهیز شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بر ضرورت تجهیز کشور در مقابله با سونامی فرهنگی غرب علیه ایران تاکید کرد.

نعمت الله سرلکیان با تاکید بر این مهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمن تمام توان خود ار در نبرد با ایران در جبهه فرهنگی بکار بسته و این وظیفه همه مسئولان فرهنگی کشور است تا با درک این مهو در راستای تقویت بنییه فرهنگی کشور اقدامات شایسته ای انجام دهند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد فرهنگی دینی تحت نظارت و کفالت مقام معظم رهبری وطیفه بسیار سنگینی در راستای فرهنگی سازی و برنامه ریزی پیرامون آگاهی بخشی یه نسل جوان و نوجوان کشور در برابر فتنه های دشمنان دارا می باشد.

سرلکیان ترویج فرهنگ قرآنی و فراهم کردن بستر جذب جوانان به مساجد و بهره گیری آنها از اموزشهای دینی و قرآنی ارائه شده در این فضاها را از ضروریات اجتناب ناپذیر در راستای مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی برآن است تا با برگزاری ویژه برنامه های قرآنی جذاب برای جوانان گام موثری در راستای ناکامی دشمنان در جببه فرهنگی علیه ایران بردارد.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره های قرآنی کودک از جمله این برنامه هاست که به منظور آشنایی کودکان با فرهنگ غنی قرآنی در دستور کار قرار گرفته است.

