گسترش مراکز آموزش عالی در کردستان رضایتبخش است

به گزارش خبرنگار مهر ماموستا حسام الدین مجتهدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اقدامات و تلاش های صورت گرفته روند رشد و توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان کردستان به ویژه در شهرهای مرزی و دورافتاده بسیار خوب و رضایتبخش بوده است.

وی گفت: در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میزان باسوادی در میان مردم کردستان بسیار پائین بود و دسترسی به مدارس و دانشگاه ها نیز برای کسب علم و دانش فراهم نبود ولی خوشبختانه به برکت پیروزی انقلاب امروز در تمام شهرستان های کردستان دانشگاه و مراکز آموزش عالی دایر شده است و این حرکت ارزشمند و قابل تقدیر است.

امام جمعه سنندج با اشاره به لزوم برنامه ریزی اصولی و صحیح در راستای بهره برداری مناسب از امکانات موجود در استان کردستان در راستای افزایش سطح علمی جوانان و نوجوانان بیان کرد: امکانات کنونی در بخش آموزش عمومی و آموزش عالی با هزینه های بسیار زیادی تهیه و تامین شده اند که باید به نحو شایسته و احسن از تمام این امکانات بهره برداری مناسبی صورت گیرد.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از سخنان خود به مکانیزه کردن کارهای کشاورزی در این استان تاکید کرد و افزود: کردستان در حوزه کشاورزی به دلیل آب و هوای مناسب دارای ظرفیت های ارزشمندی است که باید از این ظرفیت ها به نحو مناسب و خوبی بهره برداری شود.

وی در پایان یادآور شد: با مکانیزه کردن کشاورزی زمینه برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در این بخش فراهم می شود و می توان از آن در راستای خدمت بهتر به مردم و تسریع در توسعه و پیشرفت استان کردستان به نحو مناسب و شایسته ای بهره برداری کرد.

در ادامه این جلسه نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز سخنرانی کرد و در پایان دو تن از روسای ادارات شهرستان که تازه منصوب شده بود به اعضای شورای اداری معرفی شدند.