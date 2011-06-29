86 درصد روستاهای استان مرکزی آب شرب بهداشتی دارند

صفرعلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان یک هزار و 156 روستا وجود دارد که تاکنون 86 درصد آنها دارای آب شرب سالم و بهداشتی هستند.

وی گفت: آمار نشان می دهد استان مرکزی در این زمینه 12 درصد از کشور پیشی گرفته است.

حیدری افزود: طبق برنامه قرار بوده 64دستگاه کلرزن گازی نصب شود که تا پایان سال گذشته 512 دستگاه کلر زن گازی برای 16 درصد روستا نصب شده است.

وی از نصب 182 دستگاه اسکادو و تله متری با سلول خورشیدی برطبق فن آوری نوین برای صرفه جویی درمصرف انرژی خبردادو افزود: 70 ایستگاه پمپاژ و 6 دستگاه آب شیرین کن نیز درسال گذشته برای روستاها نصب شده است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی با اشاره به اعتبار 11میلیارد تومانی درسال گذشته گفت: بهره برداری از 80 طرح دریافت یازده ایزو، احداث 9 آزمایشگاه بررسی کیفیت آب، استفاده از فن آوریهای جدید مانند ویدئو کنفرانس و (voip) آن لاین و افزایش 3 برابری پروژه های تحقیقاتی به 15 طرح و افزایش درصد مطلوبیت از 63 به 97 درصد از مهمترین فعالیتها در سال بوده گذشته است.