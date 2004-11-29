فرانكفورتر آلگماينه : آلمان تا انتخابات ژانويه شمار ديگري از نيروهاي عراق را آموزش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، ارتش آلمان تا كنون 100 دستگاه از انواع خودروهاي نظامي خود را به منظور آموزش نيروهاي نظامي عراق به اين امر اختصاص داده اند .

از آنجايي كه پيش از اين مكان آموزش نيروهاي عراقي توسط نظاميان آلماني در امارات تعيين شده بود، ارتش اين كشور شماري از نيروهاي خود را در ابوظبي مستقر كرده است .

فرانكفورتر آلگماينه در ادامه افزود : ابوظبي نيز با اعلام آمادگي خود در راستاي همكاري با ارتش آلمان خاطر نشان ساخت كه تمامي نيازمنديهاي اين افراد را در اختيار آنها قرار خواهد داد . ابوظبي در همين راستا هزينه حمل و نقل تجهيزات نظامي و نقل و انتقال نظاميان عراق به امارات را بر عهده گرفت .

به نوشته اين روزنامه ارتش آلمان با توجه به نزديكي زمان برگزاري انتخابات ماه ژانويه در عراق خاطر نشان ساخت كه در نظر دارد شماري از نظاميان اين كشوررا در آستانه اين رويداد مهم مورد آموزش قرار دهد .

به همين منظوراز تاريخ 15 نوامبر تا 22 دسامبربا حضور فعال خود در امارات به آموزش نيروهاي نظامي عراق خواهند پرداخت .