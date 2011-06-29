30 واحد آجرپزی استان مرکزی گاز سوز شدند

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 70 کوره آجرپزی حاشیه شهر تاکنون 30 کوره گاز سوز شده و درردیف صنایع پاک قرار گرفتند.

وی گفت: 40 کوره ی باقی مانده هم با استفاده از تسهیلات صندوق های زودبازده مصوب دور سوم سفررئیس جمهور تا پایان سال گازسوز می شوند.

انصاری با بیان اینکه منشاء 52 درصد آلودگی هوا در اراک صنایع الاینده است گفت کارخانه آلومینیوم سازی ، نیروگاه حرارتی شازند و کوره های آجرپزی حاشیه شهر، مهمترین آلاینده های هوا در بخش صنایع هستند افزود: تاکنون 387 دیگ آلاینده کارخانه الومینیوم تعطیل شده است .

مدیرکل حفاظت محیط زیست از مکاتبات با وزارتخانه های نیرو و نفت برای تامین سوخت گاز نیروگاه حرارتی شازند خبرداد و گفت: حذف سوخت مازوت از این نیروگاه مهمترین اولویت حفاظت محیط زیست استان است.