عزت الله ضرغامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ما در حال حاضر شاهد افزایش مجموعه‌های تلخ در تلویزیون هستیم. گرچه مجموعه‌های طنز هم مثل "ساختمان پزشکان" روی آنتن است، اما تولید و پخش سریال‌های تلخ بر خلاف صحبت معاون سیما است که تولید مجموعه‌های تلخ را ممنوع کرده است. شما در این باره چه نظری دارید؟ توضیح داد: خوشبختانه الان برنامه‌های نمایشی سیما به لحاظ شاد و مفرح وضعیت بسیار خوبی دارد. ما به بلوغ نمایشی در سیما رسیده‌ایم و با تولید گسترده در انواع ژانرها و ساختارها دستمان خیلی پر است و می‌توانیم در عرصه‌های مختلف تولیدات مورد نیاز مردم را در حوزه نمایش تامین کنیم.

وی در ادامه افزود: بخشی از حرف‌ها را در مراسم افتتاح شبکه فیلم و سریال که در آینده نزدیک خواهد بود، می‌گویم. در حال حاضر سه مجموعه "سه پنج دو"، "توطئه فامیلی" و "ساختمان پزشکان" در فضای طنز پخش می‌شوند.

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به دیگر سئوال مهر مبنی بر اینکه اما مجموعه‌های "ستایش"، "نابرده رنج" و ... هم تلخ هستند؟ گفت: بله، اما همانطور که تاکید کردم آن سه مجموعه قصه‌های خوب دارند و خوش ساخت هستند. این ویژگی‌ها اگر نگوییم بی نظیرهست، ولی جزو شرایط کم نظیر سازمان است. در حوزه برنامه‌های طنز اولویتی که معاون سیما اعلام کردند، به درستی است و ما سعی می‌کنیم جهت گیریهایمان را در برنامه‌های طنز، مفرح و شاد را افزایش بدهیم؛ چون جزو نیازهای جامعه است. در کنار برنامه‌هایی با شاخصه طنز ما برنامه‌های ملودرام هم داریم. شما نمی‌توانید به این مجموعه‌ها بگویید تلخ، چون تلخ یک معنای دیگر دارد.

ضرغامی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روزهای جمعه کارهای تلخ زیادی پخش می‌شود، خاطرنشان ساخت: برداشت‌ها مختلف است. برنامه ملودرام مبتنی بر قصه جذاب، پر از پیام و تجربه انسانی است و می‌تواند برای تمام جامعه مفید باشد. اتفاقاً من از معاونت سیما خواسته‌ام روی سریال "ستایش" کار بیشتری شود.

وی ادامه داد: بسیاری از موضوعات این سریال می‌تواند دستمایه بسیاری از برنامه‌های گفتگو محور خوب و سازنده باشد. در این مجموعه تلویزیونی اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد، آسیب‌هایی که وجود دارد و مشکلات برخی مردم به تصویر کشیده شده است. مردم بخشی از واقعیات‌های جامعه را در سریال‌ها می‌بینند مثل سریال "ستایش".

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار مهر یادآور شد: گرچه این سریال طنز نیست، اما ملودرام واقعی اجتماعی است که حتماً برای جامعه ضروری است. اگر بخواهید این طور حساب کنید قسمت‌های پایانی مجموعه "مختارنامه" هم فوق العاده درس و افسوس و غبطه تاریخی است که چطور یک حکومت انقلابی و سپاه انقلابی اگر دوام پیدا می‌کرد، می‌توانست اتفاقات جامعه به گونه‌ای دیگر رقم بخورد؛ اما دیده می‌شود که چگونه اختلافات، منیت‌ها و تفرقه‌ها یک حکومت را نابود می‌کند.

ضرغامی اشاره کرد: آدم وقتی سرانجام مختار را می‌بیند، ناراحت می‌شود و ممکن است از یک جهت تلخ باشد؛ اما بسیار عبرت‌انگیز، درس و سازنده برای جامعه امروز ماست. متاسفانه بعضی مشکلات را بین گروه‌های سیاسی، مسئولان اجرایی و مدیران می‌بینیم. این تلخی بیشتر از تلخی آثار نمایشی است که با خودش پیام دارد. اینها برای جامعه ضرورت دارد. ما اینها را تلخ نمی‌گویم. مطلبی که معاونت سیما هم مطرح کردند در واقع رویکردی است که به این حوزه توجه می‌شود؛ اما معنایش این نیست که از امروز یک خط می‌کشیم و می‌گوییم اینها خلاف است و پخش نمی‌شوند.

وی در جمع خبرنگاران درباره دعوت از مردی که سه زن داشت به برنامه "جمع ما" گفت: این برنامه را دیدم. نظر شخصی‌ام از جهت آوردن این فرد در استودیو و بیان این مطلب منفی است. کار خوبی نبود و دوستانمان در این برنامه بعد از پخش متوجه اشتباه شان شدند.



رئیس رسانه ملی خاطر نشان ساخت: در برنامه "استوا" که سه روز پیش پخش شد مباحث کارشناسی خوبی درباره موضوع چند همسری داشتیم. این برنامه جزو یکی از تولیدات خوب تلویزیون است. ما هم از چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کنیم که درباره دستورات اسلامی مباحث کارشناسی و عالمانه می کند. به نظرم آن برنامه فانتزی بود و این نوع برنامه‌ها نمی‌تواند دستاوردی برایمان داشته باشد. البته حتماً دوستان ما روی یک تحلیلی این کار را انجام دادند، ولی بعد از پخش متوجه شدند این برنامه‌ها نمی‌تواند مفید باشد.



ضرغامی درباره اینکه تا پایان سال چند شبکه افتتاح می شود؟ توضیح داد: تکثر شبکه‌های تخصصی جزو برنامه‌های سازمان صدا و سیما است. در سیما پنج شبکه را برنامه‌ریزی کرده‌ایم. شبکه شما یا همان تولیدات مراکز استان‌ها، فیلم و سریال، ورزش، کودک و نوجوان و شبکه کالا و خدمات که البته به دنبال نام بهتری برای این شبکه هستیم. این پنج شبکه اولویت ماست و مقدمات‌اش هم انجام می‌شود. البته به لحاظ فنی نیازمند سرمایه گذاری خوبی است که باید انجام شود. به مرور زمان این پنج شبکه راه‌اندازی می‌شود.



وی درباره اینکه نگاهش نسبت به برنامه‌های تلویزیون چطور است؟ آیا با دید انتقادی نگاه می‌کند؟ توضیح داد: من با نگاه انتقادی همه برنامه‌های تلویزیون را می‌بینم و برنامه‌ای نیست که از تیغ انتقاد من سالم در برود. من روی سفارشات مقام معظم رهبری به ویژه چهار اصل امید، آگاهی، اخلاق و دین حساسیت دارم. اگر برنامه‌ای باعث شود امید از بین برود، مسلماً پخش نمی‌شود. اعتمادسازی ضروری است. یا اگر برنامه‌ای آگاهی بخشی نداشته باشد، قطعاً فایده‌ای ندارد. در زمینه اخلاق و دین هم توصیه‌های ایشان را در برنامه‌ها رعایت می‌کنیم.



رئیس سازمان صدا و سیما درباره اینکه آیا باز هم از مجموعه‌هایی همچون "ساختمان پزشکان" که طنز انتقادی است، حمایت می‌شود یا نه؟ توضیح داد: مجموعه‌ها باید با مردم حرف بزنند. معضلات سیاسی، اجتماعی و ... در کارهای نمایشی می‌تواند هنرمندانه مورد نقد قرار بگیرد، اما باید رویکرد متعهدانه باشد. اگر چنین رویکردی باشد مسلماً مورد حمایت و تایید ما است و من در مقابل کم طاقتی‌ها و تنگ نظری‌ها به شدت دفاع می‌کنم.



ضرغامی درباره بحث تغییر اساسنامه صدا و سیما و شنیده‌هایی مبنی بر اینکه یکی از پیش نویس‌ها را سازمان صدا و سیما تهیه کرده، توضیح داد: برای تکمیل قوانین مرتبط با صدا و سیما در حوزه‌های مختلف اقداماتی در کمیسیون فرهنگی مجلس انجام گرفته و از ما هم مشاوره خواستند. دوستان ما در حوزه امور مجلس و اداره حقوقی سازمان همکاری خوبی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی داشتند. امیدواریم که ان شاء الله برخی محدودیت‌ها، مشکلات و نیازهایی که رسانه ملی دارد و با تکمیل اصلاح قوانین مرتبط با رسانه ملی آن را می‌تواند مرتفع کند در اقدامی که مجلس انجام می‌دهد، دیده شود.



وی درباره اینکه پس شما از این اقدام استقبال می‌کنید؟ گفت: بله، ما از هر چیز که به نفع‌مان باشد استقبال می‌کنیم.



رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به این سئوال که حدود یک سال و چند ماه از حکم رهبری به شما می‌گذرد و ایشان چهار شاخصه را تاکید داشتند. تاکنون چقدر به این چهار شاخصه رسیده‌اید؟ گفت: چهار شاخصه ابلاغیه از سوی رهبر معظم انقلاب حوزه گسترده‌ای را فراهم کرده است. خوشبختانه با جهت‌گیری که همکارانمان در این چهار مورد در برنامه‌ها داشتند، تاثیرگذاری و کارآمدی برنامه‌ها خیلی بیشتر شده است. از ابتدای تعیین این شاخصه‌ها توسط ایشان در واقع حوزه برنامه‌ریزی سازمان با همکاری کلیه معاونت‌های تولیدی در ساختارها و عناوین مختلف برنامه‌هایی بر اساس این چهار اصل تهیه و پخش شده است. این مسئله در برنامه‌های نمایشی و غیر نمایشی صدق پیدا می‌کند.