به گزارش خبرنگار در قم، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور شامگاه دوشنبه در نشست بصیرت در مسجد اهل بیت(ع) قم ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم(ع) گفت: در بعد امام معصوم بودن تفاوتی در میان ائمه هدی نیست و اگر تفاوت در عمل آنها وجود داشته به تناسب شرایط بوده است.



وی ادامه داد: شرایطی که در زمان امام حسن(ع) بود اگر در زمان امام حسین بود امام حسین(ع) هم صلح می‌کردند و بالعکس اگر شرایط زمان امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع) بود ایشان کربلا را ایجاد می‌کردند.



وی با اشاره به اهمیت نقش زمان و مکان در تصمیمات تصریح کرد: اول انقلاب برخی از امام تمجیدهای فراوانی داشتند و علمای بزرگ گذشته را زیر سئوال بردند و به آیت الله بروجردی و بنیانگذار حوزه حمله کردند که اگر این بزرگواران به جای تاسیس حوزه انقلاب اسلامی به راه می‌انداختند ما ده‌ها سال جلو بودیم اما امام فرمودند اگر شیخ عبدالکریم حایری هم در شرایط و موقعیت من بود انقلاب می‌کرد و اگر من در موقعیت شیخ بودم حوزه را بنیانگذاری می‌کردم.



ذوالنور اظهار داشت: شرایط و موضوع و زمان و مکان در حکم اثرگذار است؛ در ابتدای انقلاب برخی شخصیت‌ها به علت عدم درک همین شرایط فریب جریان نفاق را خوردند؛ برخی در زمان بنی صدر سقوط کردند و برخی در دوران اصلاحات، اینها از مسیر اصلی رودخانه انقلاب جدا شدند و مسیر کج را طی کردند.



وی افزود: در ماجرای اصلاحات و انتخابات بعدی برخی افتادند و برخی در فتنه 88 به زمین خوردند و برخی هم در حادثه اخیر اشتباه فکر می‌کنند و دارند کاری انجام می دهند که پرونده سیاه خود را پاک کنند.



حجت الاسلام ذوالنور ادامه داد: فضای موجود زمینه تطهیر کسانی که با شعار انقلاب ضربه مهلک به پیکره انقلاب زدند و در دوران فتنه پشت سر دشمنان حرکت کردند و موضع غیرشفاف داشتند را فراهم کرده است؛ امروز برخی این ماجرا را وسیله تطهیر آن جریانات قرار می‌دهند و یادشان می‌رود که اینها چه کارهایی انجام داده‌اند.



وی افزود: اگر امروز انحرافی رخ داده است روزی سید معممی که رئیس جمهور بود می‌گفت من در ولایت فقیه تابع مبانی مرحوم نائینی هستم و به ولایت فقیه امام نقد دارم.



وی افزود: آیت الله مصباح مدتی در دوران اصلاحات قبل از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی داشتند و مبانی اسلامی احکام را بیان می‌کرند اما رئیس جمهور وقت گفت برخی خشونت را ترویج می‌کنند و قصاص و حدود الهی را خشونت می‌دانست و آیت الله مصباح را تئوریسین خشونت معرفی می‌کرد.



ذوالنور با بیان اینکه امروز فتنه و فتنه گران و کسانی که آب در آسیاب فتنه ریختند و سران فتنه را فرزند برومند دانستند دارند تطهیر می‌شوند تأکید کرد: اما 80 درصد فعالیت‌هایی که در این دولت اتفاق افتاد مطالبات رهبری و انقلاب بوده است و البته انحراف هم پدید آمده است.



حمایت از دولت کاملا صحیح بوده است



وی گفت: اگر کسی تصور کند که رهبری در حمایت از دولت اشتباه کرده‌اند باید پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) را متهم به اشتباه کنند؛ آیا رسول خدا می‌دانست که طلحه و زبیر چگونه افرادی خواهند بود، اگر کسی بگوید نمی‌دانست که بزرگترین جسارت را کرده است؛ امام علی(ع) در بحبوحه جنگ به زبیر گفت آیا یادداری که پیامبر فرمود روزی در مقابل علی(ع) خواهی ایستاد.



وی با بیان اینکه میزان حال فعلی افراد است گفت: نمی‌شود به بهانه اینکه ممکن است فردی در آینده منحرف شود از او حمایت نکنیم؛ اگر رئیس جمهور بعد از 11 روز قهر می‌خواهد جریان را به نحوی در مصاحبه تلویزیونی رفو کند اگر این اتفاق در زمان خاتمی و یا گزینه‌های دیگر انتخابات در صورت رأی آوری اتفاق می‌افتاد که مملکت به آشوب کشیده می‌شد.



وی اظهارداشت: جریان انحرافی سراب در مقابل رئیس جمهور درست کرد اما اگر این ماشین انقلاب 500 کیلومتر راه رفته است 300 کیلومتر در مسیر انقلاب رفته است اما اگر دیگران فرمان ماشین انقلاب را در دست می‌گرفتند از ابتدا به سمت انحراف می‌رفتند و توجهی هم به ایست رهبری نداشتند.



ذوالنور تأکیدکرد: نباید حادثه‌ای را این‌قدر عظیم تلقی کنیم که همه محاسن را نادیده بگیریم تا ارزشها ضد ارزش تلقی شود؛ دیگران دارند ما را هل می‌دهند که در گذشته اشتباه کرده‌ایم.



وی افزود: من نمی‌توانم قسم بخورم ولی تحلیلم این است که رهبری این حوادث را پیش بینی می‌کرد لذا در اوج فتنه 88 فرمودند فتنه‌های عمیقتری در راه است؛ بنابراین الان هم اگر ما به شرایط گذشته برگردیم باز هم همین مسیر را که رفتیم می‌رفتیم.



وی با بیان اینکه اگر کسانی در تبلیغات خود اساس ولایت فقیه را هدف قرار دادند و شعار بسیجی دیکتاتور سر دادند و گفتند اگر زمینه اجتماعی فراهم شود می‌شود ولایت فقیه را در قانون اساسی تغییر داد اضافه کرد: از دید ما در حمایتها مسیر کجی طی نشده و حمایتها هم درست بوده است.



وی با بیان اینکه تفاوت میان نیروهای انقلاب و طرفداران احزاب تفاوت ماهوی است اضافه کرد: امروز اگر گنجی از اعضای اتاق فکر فتنه در لندن است و وجود امام زمان را منکر می شود و علائم ظهور را خرافه تلقی می کند جریان اصلاحات و فتنه

88 او را طرد نکرده و تعامل میان اتاق فکر و بدنه وجود دارد.



ذوالنور اظهارداشت: فرق نیروهای انقلاب با این گروه ها این است که اینها اگر انحراف بین را هم دیدند پافشاری می کنند اما نیروهای حزب الله اگر در جایی خللی دیدند در رفع آن تلاش می کنند و اگر رفع نشد جراحی و جلوی کج روی می ایستند و اگر فرد با آرمانهای انقلاب برخورد کرد او را خرد می کنند.



نیروهای انقلاب اسیر افراد نمی مانند



وی افزود: افرادی که از ارزشها حمایت کردند اسیر افراد و مسیرهای انحرافی نیستند همان طور که هیچ دفاع مردمی از جریان انحراف نمی بینیم و مردم خود را با شاقول رهبری تنظیم می کنند.



ذوالنور ادامه داد: باید مراقب باشیم در آستانه انتخابات کسانی که در فضای موسوم به اصلاحات غوطه خوردند و از هیچ هجمه ای به باورهای انقلاب کوتاهی نکردند فراموش و تطهیر نشوند و یا کسانی که زیر پرچم آمریکا و اسرائیل سینه زدند را تطهیر کنیم و حق به جانب بدانیم؛ البته کسانی که با موضع غیر شفاف حرکت کردند و در جبهه خودی قرار نگرفتند نیز ضربه زدند و نباید ازاین فضا استفاده کنند.



وی با اشاره به برخی حرفها درباره موضع نظام در مقابل جریان انحرافی افزود: نظام بسیار مدبرانه جریان را مدیریت می کند؛ جریان ساده ای نیست، خطر این جریان به مراتب از خطر جریان حجتیه وخیم تر است زیرا مبنای تفکرات حجتیه این است که هر حکومت دینی در دوران غیبت حکومت ظلم است و باید ساقط شود؛ حجتبه برای حفظ ظاهر هم که شده باید خود را دور از حکومت نشان دهد اما جریان انحرافی همه انحراف حجتیه را دارد با این تفاوت که بر منابع قدرت و ثروت هم چنگ انداخته است؛ حجتیه‌ای است که بر منابع قدرت و ثروت دست انداخته و سعی می کند اختاپوس وار سلطه خود را گسترش دهد.



نظام مدبرانه با جریان انحرافی برخورد می کند



وی افزود: این جریان از اصلاحات هم خطرناک‌تر است زیرا مبنای فکری جریان موسوم به اصلاحات، سکولاریستی بود از شخص رئیس جمهور آن گرفته که این طور فکر می کرد و با صراحت هم گفته بود که تنها مکتبی که می تواند کشور را اداره کند لیبرالیسم است اما جریان انحرافی نقاب مهدویت بر چهره دارد و نمی گوید مخالف ولایت فقیه هستیم بلکه می گویند وصل به امام زمان هستیم و ولایت فقیه هم حلقه ای در این وسط است.



ذوالنور تصریح کرد: جریان انحرافی معتقد است چیزی بالاتر از ولی فقیه را دست پیدا کرده است و با امام زمان مرتبط است و خطر این جریان پیچیده تر و وخیم تر است.



وی با طرح این سئوال که آیا نظام باید برخورد تندی انجام دهد اظهار داشت: چقدر از مردم از عقبه فکری و باطن این جریان مطلع هستند، هدف که پذیرش تعبدی و قلع و قمع کردن نیست، مردم با علم و تشخیص و با درایت پشت سر نظام ایستاده اند و کارهایی که مردم در جریان عقبه آن نباشند تا مدتی جوابگوست اما در دراز مدت اثری ندارد و برای روشن شدن عقبه‌های آن زمان می‌طلبد و با یک برخورد، موضوع حل نمی‌شود و از سویی این جریان خودش را به مسئولان نظام متصل کرده است و جدا کردن هزینه‌هایی دارد.



وی تأکیدکرد: نظام دارد مدبرانه مدیریت می‌کند و پر و بال جریان را قیچی و زمینه‌های گسترش آن را می‌زند که دو خاصیت دارد یا مسئولانی که حامی این جریان هستند به باطن این انحراف آگاه می‌شوند و مشکل حل می‌شود و یا لایه‌های مختلف جامعه به تدریج با این جریان آشنا می‌شوند و از عوارض منفی برخورد جلوگیری می‌شود.



ذوالنور تصریح کرد: عجله‌ای برای این موضوع هم نیست که برخی نظام را به مماشات و ... متهم می‌کنند، هم موضوع موضوع حساسی است و هم نظام دارد برخورد می‌کند و روزانه شاهد برخورد نظام با حلقات این جریان هستیم.



تا زمانی که در مسیر ولایتیم نگرانی نخواهیم داشت



وی تاکیدکرد: تا زمانی که در مسیر ولایت هستیم هیج نگرانی ندارد و طبع حکومت بشری این است که این مسایل اتفاق بیفتد و حضور مردم باید روزانه و همیشگی باشد؛ حوادث انقلاب این طور نیست که این معضل حل شد کسی می تواند تضمین دهد دیگر مشکلی ایجاد نخواهد شد و مثلا مجلس آینده هیچ تنشی نخواهد داشت و رئیس جمهور آینده هیچ گافی نخواهد داد، روزانه باید مسایل را رصد و کنترل کرد؛ این مسایل طبیعی است و حتی در دوران ائمه نیز رخ داده است.



ذوالنور گفت: امروز چه کسی می‌تواند تضمین دهد که گزینه بعدی که انتخاب می‌کنیم هیچ مشکلی نداشته باشد و هیچ جریانی نمی‌تواند او را فریب دهد و در بعد اقتصادی مشکلی نخواهد داشت و ..؛ ما باید خیرالموجودین و کسانی را که نزدیکتر به شاخص‌ها هستند انتخاب کنیم.



وی افزود: باید مراقب باشیم جبهه خودی و جریان انقلاب و اصولگرایی در اثر این مسائل دچار خدشه نشود.