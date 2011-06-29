10 دلار سود برای هر کیلو گوشت قاچاق/ افغانیها هم ابراز نگرانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرزهای مشترک بین ایران افغانستان و پاکستان طی سالهای اخیر شاهد قاچاق انواع کالاهای غیر مجاز به مرزهای داخلی هستند که می توان به قاچاق کالا، مواد مخدر و حتی خود افاغنه به داخل کشور و قاچاق سوخت از ایران به این کشورها اشاره کرد که در هر دو شکل سود سرشارش به جیب قاچاقچیان می رود و طرف متضرر هم کشوری است که در معرض این قاچاق قرار گرفته است.

در حالیکه حضور اتباع بیگانه غیر مجاز یکی از معضلات استانهای شرقی است و این افراد بخش مهمی از جرایم خشن این استانها را به خود اختصاص داده اند اما چندی پیش یکی از مسئولان افغانستانی از ورود نیروهای کار کشورهای همسایه به این کشور و بیکاری افغانها ابراز نگرانی کرده بود.

در حالی با توجه به حضور گسترده افغانها در برخی استانهای ایران در حال هضم فکری این ابراز نظر تعجب برانگیز بودیم که یکی دیگر از مسئولان این کشور طی روزهای اخیر از قاچاق دام به ایران نیز ابراز نگرانی کرده است و صنعت دام این کشور را در معرض تهدید دانسته است.

بروز بیماریهای دامی در جمعیت دامی کشور ارمغانی از کشورهای شرقی

این درحالی است که قاچاق دام به کشور طی سالهای اخیر بخصوص در ماههای گذشته موجب بروز بیمارهای دامی گسترده در جمعیت دامی استانهای مختلف شده است و ضربه های جبران ناپذیری بر اقتصاد دامداران وارد کرده است.

هر چند اخباری در خصوص مسدود کردن مرزهای شرقی و یا کنترل هوشمند آنها از سوی برخی از مسئولان به گوش می رسد اما روند قاچاق دام آن هم از نوع زنده و عدم کنترل این پدیده هر روز به گوش می رسد.

سالانه میلیاردهای تومان از بودجه کشور صرف واکسیناسیون تب برفکی، طاعون نوشخوار کنندگان کوچک و تب کریمه کنگو می شود و هزینه های گسترده ای نیز در راستای احداث پستهای قرنطینه و کنترلهای لازم در راستای مبارزه با قاچاق دام در مناطق مختلف کشور صورت می گیرد و از سوی دیگر نیز شاهد تلف شدن دامها بر اثر بروز بیماریهایی هستیم که دامهای قاچاق موجب آن شده اند که درنهایت مقصدشان نیز سفره های مردم است.

سودسرشار در جیب قاچاقچیان/ ضرر روز افزون صنعت دام کشور

اختلاف بسیار زیاد قیمت گوشت در کشورهایی همچون هند، افغانستان و پاکستان موجب شده است برخی افراد نتوانند از سود سرشار این تجارت کثبف بگذرند و علیرغم تمام وعده و وعید ها در راستای کنترل این وضعیت قاچاق دام در مزرهای شرقی همچنان ادامه دارد.

سالانه میلیاردهای تومان از بودجه کشور صرف واکسیناسیون تب برفکی، طاعون نوشخوار کنندگان کوچک و تب کریمه کنگو می شود و هزینه های گسترده ای نیز در راستای احداث پستهای قرنطینه و کنترلهای لازم در راستای مبارزه با قاچاق دام در مناطق مختلف کشور صورت می گیرد و از سوی دیگر نیز شاهد تلف شدن دامها بر اثر بروز بیماریهایی هستیم که دامهای قاچاق موجب آن شده اند که درنهایت مقصدشان نیز سفره های مردم است

هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت در داخل کشور به طور متوسط 13 هزار تومان یا 13 دلار است اما قیمت همین میزان گوشت در کشور افغانستان 200 افغانی معادل 3 تا 4 دلار است، حال باید در نظر گرفت که قاچاق یک کامیون دام زنده چه سودی را عاید قاچاقچیان دام می کند.

این درحالی است که همچنان در افغانستان سطح بهداشت بسیار پائین و در حقیقت بدون کنترل رها شده و انواع بیمارهای مشترک بین دام و انسان و یا مختص دام همراه این دامها وارد کشور می شود و اقتصاد کشور نیز به مصرف این گوشتها عادت کرده است زیرا خشکسالی و کمبود تولید در کشور بازار مصرف را نیازمند اینگونه گوشتها کرده است.

اما در اینجا این سوال مطرح است چرا این تجارت غیر قانونی با توجه به نیاز داخلی قانونمند نمی شود و حداقل شرایطی مهیا نمی شود که این واردات در پوشش مراقبتهای بهداشتی صورت گیرد.

ابراز نظر شنیدنی شهردار ایلات هرات/ قاچاقچیان دامها را به قیمت اندک می خرند

شهردار ایالت هرات افغانستان در ابراز نظری جالب و شندیدنی قاچاق دام به ایران را موجب ضربه خوردن به اقتصاد مردم غرب افغانستان دانسته است.

محمد سلین تره کی در این خصوص گفته است که قاچاقچیان دامهای مردم را به صورت گسترده و با قیمت اندک خریداری می کنند و به ایران می برند و همین مسئله موجب افزایش 30 درصدی قیمت گوشت در غرب افغانستان و فشار بر معیشت افغانها شده است.

وی کار اصلی مردم غرب افغانستان را دامداری دانست و گفت: این قاچاق را برای اقتصاد این کشور زیانبار دانسته است و خواستار قانونمند شدن این تجارت شده است.

وی حتی از دولت افغانستان خواسته است در راستای جلوگیری از خروج دام از افغانستان برنامه ریزی کند.

قاچاق همچنان ادامه دارد/ تهدید جدی بهداشت جامعه انسانی

اما از سوی دیگر قاچاق دام همچنان از مرزهای شرقی بدون نظارت بهداشتی و رسمی ادامه دارد.

حال آنکه سازمان دامپزشکی ورود غیر مجاز دام زنده از مرزهای شرقی ایران را تهدیدی جدی برای بهداشت جامعه انسانی و دامی کشور اعلام کرده است و ورود عوامل بیماری زا ناشی از قاچاق امری اجتناب ناپذیر دانسته است.



ورود غیر مجاز دام از مرزهای شرقی ایران همواره تهدیدی جدی برای بهداشت جامعه انسانی و دامی کشور محسوب شده و پیگیری های مکرر سازمان دامپزشکی کشور از مراجع ذیربط و تلاش شبانه روزی ارگان های حافظ سر حدات به دلیل گستردگی مرزهای شرقی، علیرغم کاهش قاچاق دام در مرزها، راه حل غائی برای رفع نهائی این پدیده شوم نبوده است سازمان دامپزشکی سازمان دامپزشکی چندی پیش به گزارش مهر با عنوان شیوع تب کریمه کنگو در کشور به علت واردات دام زنده و مرگ دو نفر تاکنون واکنش نشان داد.

در نامه ای که این سازمان به خبرگزاری مهر ارسال کرده آمده است: سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک نهاد بهداشت محور موظف به صدور تائیدیه بهداشتی ورود برای انواع دام زنده و فرآورده های دامی است.

صدور مجوزهای ورود پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، بازدید های میدانی و مذاکره و رایزنی های فنی و توافق با همتای خارجی صورت می پذیرد.

اعمال کنترل های قرنطینه ای- بهداشتی در کشور مبدا کالا و همینطور در مرزهای ورودی جمهوری اسلامی ایران(گمرکات رسمی کشور) از دیگر وظایف این سازمان است. طبعا انجام اینگونه واردات متضمن سلامت دام های وارداتی خواهد بود.

سازمان دامپزشکی تصریح کرد: از طرفی ورود غیر مجاز دام از مرزهای شرقی ایران همواره تهدیدی جدی برای بهداشت جامعه انسانی و دامی کشور محسوب شده و پیگیری های مکرر سازمان دامپزشکی کشور از مراجع ذیربط ( از جمله ستاد محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهی نیروهای محترم انتظامی) و تلاش شبانه روزی ارگان های حافظ سر حدات به دلیل گستردگی مرزهای شرقی، علیرغم کاهش قاچاق دام در مرزها، راه حل غائی برای رفع نهائی این پدیده شوم نبوده است.

باعنایت به موارد فوق الذکر، کنترل و جلوگیری از ورود غیر مجاز دام از سایر کشورها در شرح وظایف این سازمان نبوده و ورود عوامل بیماری زا ناشی از قاچاق دام زنده امری اجتناب ناپذیر است که همواره چالشی جدی در طریق مبارزه با بیماری های دامی توسط این سازمان محسوب می شده است! با این توضیح اینجا این سوال مطرح می شود که ارگان مسئول کنترل و جلوگیری از ورود دامهای غیر مجاز در کشور کدام سازمان است و چرا تاکنون اقدام جدی در راستای کنترل این پدیده و ریشه کنی ان که در واقع سلامت مردم را هدف قرار داده انجام نداده است.

شناسایی کانونهای طاعون دامی در جنوب کرمان

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که سالانه سازمان دامپزشکی کشور میلیاردها تومان سرمایه را تنها صرف واکسیناسیون سویه های شناخته شده تب برفکی و سایر بیمارهای ها همچون تب کریمه کنگو که یکی از بیمارهای بسیار مسری و کشنده بین دام و انسان است می کند و همچنین طی روزهای اخیر نیز کانونهای متعددی از بیمارای طاعون نوشخوار کنندگان کوچک در جنوب کرمان مشاهده شده که طرح واکسیناسیون این بیماری نیز در حال اجرا است.

تمام این طرحها باید با صرف هزینه های سنگین انجام شود و این درحالی است که قاچاق دام همچنان ادامه دارد.

دامدارن به بهانه نرخ پائین دامهای بی هویت را خریداری نکنند/ میلیاردها تومان هزینه واکسیناسیون می شود



از شرق کشور به صورت مرتب در معرض هجوم دامهای غیر مجاز هستیم و تفاوت عمده قیمت گوشت در مرز موجب شده است این روند علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته ادامه یابد مدیرکل دامپزشکی شمال کرمان غلامرضا زید آبادی، مدیرکل دامپزشکی کرمان که استان حوزه مسئولیتش در مسیر اصلی قاچاق دام از پاکستان، هندوستان و افغانستان قرار دارد در این خصوص می گوید: از شرق کشور به صورت مرتب در معرض هجوم دامهای غیر مجاز هستیم و تفاوت عمده قیمت گوشت در مرز موجب شده است این روند علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته ادامه یابد.

وی ادامه داد: استان کرمان جز هفت استان اول کشور در خصوص جمعیت دامی است و با توجه به احتمال شیوع تب برفکی ناشی از قاچاق دام هر ساله طرح واکسیناسیون تب برفکی در استان کرمان به صورت رایگان انجام می شود که دو میلیارد تومان هزینه دارد.

وی افزود: این بیماری هر چند بین انسان و دام مشترک نیست اما در صورت شیوع در دام منجر به تلفات سنگین و کاهش بازدهی تولید می شود و بسیار سریع گسترش می یابد.

زید آبادی تصریح کرد: این بیماری بدون شک پر خسارت ترین بیماری است بطوریکه حتی اگر دام پس از بیماری بهبود یابد میزان تولید آن به شدت کاهش خواهد یافت و افت تولید 30 درصدی را به همراه خواهد داشت.

این مسئول افزود: این بیماری تا به آنجا می تواند در تولید موثر باشد که برخی کشورها برای ریشه کنی بیماری اقدام به معدوم سازی کامل دامهای مبتلا برای کنترل کرده اند.

تب برفکی بدون شک پر خسارت ترین بیماری دامی است بطوریکه حتی اگر دام پس از بیماری بهبود یابد میزان تولید آن به شدت کاهش خواهد یافت و افت تولید 30 درصدی را به همراه خواهد داشت وی ادامه داد: تب برفکی به خصوص در دامهای نابالغ تلفات سنگینی را به همراه خواهد داشت به همین دلیل برای جلوگیری از گسترش بیماری هر چهار ماه یک بار طرح واکسیناسیون انجام می شود.

زید آبادی افزود: با این وجود تب برفکی هفت نوع مختلف دارد که هر کدام چند سویه مختلف دارد و برای مقابل با هر سویه نیاز به یک واکسن جداگانه داریم که خوشبختانه در کشور توان تولید این واکسن وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی کرمان گفت: در این میان واکسیوناسیون راه حل نهایی مقابله با بیماری نیست و باید به صورت جدی از ورود دامهای بدون هویت در دامداریها جلوگیری کرد و دامداران باید در این خصوص با دقت بیشتر عمل کنند.

جلوگیری از ورود دام وظیفه دامپزشکی نیست

وی کنترل قاچاق دام را راه حل نهایی این معضل دانست و گفت: ورود دام به داخل کشور باید کنترل شده و همراه با ضد عفونی دامها باشد که این مسئله وظیفه دامپزشکی است اما جلوگیری از ورود دام جزو وظایف دامپزشکی نیست.

این مسئول ادامه داد: در واقع تفاوت قیمت و خشکسالی و کاهش تولید بوده است که زمینه قاپاق دام را مهیا کرده است.

وی گفت: با مراقبتهای صورت گرفته هر سال شاهد کاهش کانونهای تب برفکی در استان کرمان هستیم و قاچاق در کرمان نیز کنترل شده است.

زید آبادی گفت: در حالیکه کانونهای تب برفکی در سال 88 در استان 42 مورد بود این کانونها در سال جاری تنها چهار کانون در رفسنجان، بردسیر و بافت گزارش شده است که بلافاصله قرنطینه و واکسیناسیون شده اند.

این مسئول در خصوص شیوع طاعون در جنوب کرمان افزود: این مسئله در جنوب کرمان بحث جدیدی نیست و این بیماری هم بین انسان و دام مشترک نیست و تنها موجب بروز تلفات سنگین در کوتاه مدت در دامهای آلوده می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه واکسن این بیماری نیز کاملا موثر و دارای دوام چهار ساله است و جای نگرانی وجود ندارد.

30 کانون طاعون در جنوب کرمان/ قاچاق دام و کوچ عشایر عامل شیوع



معاون فنی دامپزشکی جنوب کرمان در گفتگو با مهر از شناسایی 30 کانون طاعون دامی در جنوب کرمان خبر داد.

مشایخی با اشاره به شیوع بیماری طاعون نوشخوار کنندگان کوچک در دامهای جنوب کرمان اظهارداشت: مهمترین دلیل بروز این مسئله قاچاق دام و همچنین کوچ عشایر در جنوب کرمان است.



دامداران باید از ورود هر گونه دام بی هویت به جمعیت دامی خودداری کنند زیرا مهمترین منشا بروز این بیماری دامهای غیر بومی هستند معاون دامپزشکی جنوب کرمان این مسئول افزود: در اثر این بیماری طی سال جاری همچنین 200 راس دام در جنوب کرمان تلف شده اند که این مسئله لزوم هوشیاری دامداران را در مقابل این بیماری را نشان می دهد.

وی گفت: این بیماری بین دام و انسان مشترک نیست ضایعات دهانی و بروز چرک از چشم و اسهال دام از مهمترین عوارض این بیماری است.

این مسئول افزود: دامداران باید از ورود هر گونه دام بی هویت به جمعیت دامی خودداری کنند زیرا مهمترین منشا بروز این بیماری دامهای غیر بومی هستند.

وی از دامداران خواست در صورت بروز هر گونه علائم به سرعت کارشناسان دامپزشکی را در جریان قراردهند و دامهای آلوده را پس از تلف شدند از بین ببرند.

وی از وجود بیش از یک میلیون و 200 دام سبک در جنوب کرمان خبر داد.

اجرای واکسیناسیون تب برفکی در جنوب کرمان

معاون فنی اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: 110 هزار و 353 راس دام سنگین بر علیه بیماری تب برفکی در جنوب استان مایع کوبی می شوند.

مشایخی اظهارداشت: طرح واکسیناسیون تب برفکی یک طرح ملی است که هر ساله در چهار فاز انجام می شود که فاز نخست این طرح در سال 90 در منطقه جنوب کرمان آغاز شده است.

وی ادامه داد: طرح واکسیناسیون تب برفکی از 28 خرداد ماه به مدت 20 روز در جنوب استان آغاز شده است.

مشایخی افزود: عملیات اجرایی این طرح با همکاری17 اکیپ سه نفره بخش خصوصی در حال انجام است.



وی اظهار داشت: این طرح برای دامداران رایگان است و اکیپ ها با مراجعه به دامداری ها در روستاها اقدام به مایع کوبی دام ها می کنند.



مشایخی ادامه داد: بیماری تب برفکی مهمترین بیماری ویروسی در بین حیوانات نشخوار کننده است که عمده خسارت آن خسارت اقتصادی است.



وی گفت: دامی که به این بیماری منتلا شود پس از بهبود نیز از لحاظ تولید شیر و گوشت بین 25 تا 30 درصد کاهش می یابد.





این مسئول افزود: تنها واکسیناسیون در کنترل این بیماری موثر نیست بلکه رعایت شرایط بهداشتی و زیست محیطی دام ها نقش موثری در کنترل تب برفکی دارد که دامداران باید نسبت به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

