کارخانه ای برای استفاده از دورریزهای کشاورزی/ تولیدMDF از تفاله نیشکر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه روزانه یک میلیون و 200 هزار تن باگاس در استان خوزستان به علت نبود صنایع جانبی به آتش کشیده می شود، روز گذشته کارخانه ای در کنار مزارع بزرگ نیشکر خوزستان کلنگزنی شد که قرار است ضمن احیای باگاس های آتش گرفته، باعث تولید تخته های صنعتی یا همان MDF به میزان یک سوم واردات کشور شود.

تفاله نیشکر یا باگاس 34 درصد وزن ساقه نیشکر را تشکیل می دهد و در صنایع مختلفی همچون کاغذ سازی کاربرد دارد. در مجتمع های تولید نیشکر سالانه یک میلیون و 200 هزار تن باگاس مازاد تولید می کنند که به علت نبود صنایع تبدیلی سوزانده می شوند.



استاندار خوزستان در مراسم کلنگ زنی این کارخانه با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی تصریح کرد: از سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه در این پروژه حمایت می شود.

سید جعفر حجازی با اشاره به ضرورت افزایش فرصتهای شغلی در استان اظهار داشت: فاصله ای که بین خوشه صنعت در پائین دست و بالا دست ایجاد شده اثر منفی در تولید اشتغال استان داشته است.

بی توجهی به صنایع پائین دستی

وی با بیان اینکه وجود بیکاری در خوزستان با وجود این همه سرمایه، معضل بزرگی است، افزود: یکی از دلایل این امر هزینه کردن بیشترین حجم سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی است در حالیکه صنایع میانی و پائین دستی می توانند فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کنند و دامنه تامین نیروی انسانی در آنها بالاتر می رود.



حجازی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی عنوان کرد: به عنوان مثال اگر همه محصولات پتروشیمی ما در صنایع پائین دستی اجرا شود، 124 هزار شغل ایجاد می شود که این رقم بسیار خوبی است و در مقابل اشتغال صنایع بالا دستی بیشتر است.



وی تصریح کرد: سیاست امروز ما این است که در صنایع پائین دستی شغل ایجاد کنیم.



رئیس شورای اشتغال استان خوزستان یکی از دلایل معضل اشتغال در استان را عدم ورود بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در زمینه توانمند سازی بخش خصوصی به خوبی در استان فعالیت صورت نگرفته و این درحالیست که قبل از جنگ بخش خصوصی قدرتمندی در خوزستان وجود داشته است.

نبود ظرفیت کارآفرینی

حجازی سومین دلیل مشکل بیکاری در استان را عدم ایجاد ظرفیت کارآفرینی با و جود جمعیت جوان استان دانست و تصریح کرد: 56 درصد جمعیت استان زیر 29 سال است، یعنی سنی که باید برای آن اشتغال تعریف شود و تقاضای شغل را افزایش می دهد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه خوزستان جوانترین استان کشور است اما هنوز نتوانستیم ظرفیت کارآفرینی را ایجاد کنیم که بخشی از دلیل این امر به عدم کار فرهنگی بر می گردد.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه سیاست نظام بر کوچک کردن دولت است، گفت: براین اساس باید فرهنگ سازی صورت گیرد و کارآفرینی در استان اجرایی شود.



همچنین در این مراسم نماینده مردم شهرستان اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مهمترین موضوعات استان بحث اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی است، اظهارداشت: اشتغال از دغدغه های دولت است اما دولت به تنهایی توان حل این معضل را ندارد و موضوع کارآفرینی باید به صورت جدی دنبال شود.



سید شریف حسینی با اشاره به ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و ورود بخش خصوصی افزود: در استان خوزستان 30 درصد از تولید ناخالص ملی سهم بخش های گاز، نفت و کشاورزی است و در بخش صنعت این رقم 23 درصد است. این درحالیست که سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی تنها 15 درصد است که این رقم کم است.



حسینی با تاکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی ادامه داد: در کنار واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی باید شاهد احداث کارخانجات توسط بخش خصوصی نیز باشیم و این دو با هم هماهنگ حرکت کنند.



وی با اشاره به ضرورت احداث این کارخانه گفت: مشکل اساسی موجود در صنایع کشت و صنعت و صنایع جانبی استان خوزستان تکمیل چرخه این صنایع برای از بین بردن وضعیت موجود است.

ایجاد 10 هزار فرصت شغلی

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی پروژه احداث بزرگترین کارخانه تولید MDF خاورمیانه اولین پروژه ای بوده که در استان کلنگ زنی شده و پس از آن کارخانه خودروسازی خوزستان نیز کلنگزنی می شود که منجر به ایجاد 10 هزار فرصت شغلی می شود.



وی افزود: برای احداث کارخانه تولید MDF یک سرمایه گذاری داخلی حاضر به ورود به عرصه ساخت MDF شده که انتظار می رود با توجه به نزدیک بودن به خوراک ارزان قیمت که همان باگاس نیشکر است، این سرمایه گذاری توام با سود باشد.



حسینی تصریح کرد: برای احداث این کارخانه 90 میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده و این کارخانه قرار است در مدت 36 ماه احداث شود و برای شش هزار نفر شغل جدید ایجاد می کند.



نماینده اهواز با اشاره به اینکه در حال حاضر واردات MDF کشور یک میلیون مترمکعب است، عنوان کرد: این کارخانه در صورت راه اندازی، یک سوم واردات کشور را پوشش می دهد به همین دلیل ارزش اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت.



وی یادآور شد: بزرگترین کارخانه MDF خاورمیانه در 45 کیلومتری جاده خرمشهر و در سایت صنعتی امیرکبیر در زمینی به مساحت 20 هکتار ساخته می شود.مواد اولیه تولید تخته صنعتی نیمه سنگین با دانسیته متوسط ( (MDF، تفاله نیشکر یا باگاس کشت و صنعت امیرکبیر به میزان سالانه 280 هزار تن است.



حسینی عنوان کرد: این پروژه دارای مزایایی چون مواد اولیه بسیار ارزان نسبت به چوب، صیانت از جنگلها به سبب استفاده از باگاس، جلوگیری از مشکلات زیست محیطی ناشی از سوزاندن باگاس، همجواری با کشور عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف، برخورداری از معافیت مالیاتی به مدت 10 سال از تاریخ بهره برداری، جلوگیری از خروج ارز از کشور به جهت واردات و بهره گیری از ضایعات تولید به منظور تامین انرژی مورد نیاز کارخانه است.