با دوپينگ به شدت مبارزه مي كنيم/ نمي خواهيم از راه نادرست قهرمان شويم

جليل اميري در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: تيم ما درآمادگي كامل به سر مي برد و تهراني ها زير نظر مربيان در اردوي آماده سازي تمرينات خود را پشت سر مي گذارند تا بلكه به اميد خدا بتوانيم مقام سال گذشته خود را تكرار كنيم.

سرپرست تيم وزنه برداري سايپا با اشاره به موضوع دوپينگ و شايع شدن آن در ميان ورزشكاران اظهار داشت: مربيان وزنه برداري نمي توانند ورزشكاران را تعقيب كنند تا ببينند آنها در خلوت چكار مي كنند و چه دارويي مصرف مي كنند اما تا آنجا كه مي توانيم در جلسات توجيهي به وزنه برداران تيم توصيه كرده ايم كه به شدت از استفاده از مواد نيروزا پرهيز كنند. ما ترجيح مي دهيم هيچ مقامي در مسابقات جام باشگاه ها كسب نكنيم تا اينكه بخواهيم از راه نادرست به موفقيت برسيم.

اميري در پايان اظهار داشت: من و آقاي زارع سرمربي تيم به وزنه برداران گفته ايم كه براي استفاده از هر نوع دارويي با پزشك تيم هماهنگي هاي لازم را به عمل آورند و در صورت صلاحديد او اقدام به مصرف آن نمايند.در صورت مشاهده تخلف هايي از اين دست به شدت با خاطيان برخورد خواهيم كرد.