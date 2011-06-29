برنامه "با مستند" تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تهیهکننده مجموعه "با مستند" در شبکه مستند سیما گفت: این مجموعه مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی را از نگاه عمیق فیلمسازان برتر جلوی دوربین شبکه مستند میبرد.
سید محمد میرکانی با بیان این مطلب گفت: مستندسازان همواره به دنبال کشف و درک حقیقت هستند تا آن را با خلاقیت، سبک و توان هنری خود آرایش دهند و در قامت ماندگار فیلم مستند، تقدیم مشتاقان زیبایی و حقیقت کنند. "با مستند" با هدف به تصویر کشیدن ایدههای برتر مستندسازان در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی که براساس نیاز جامعه است در شبکه مستند سیما تولید میشود.
تهیهکننده مجموع "با مستند" گفت: در این راستا ایدههای فیلمسازان برتر و حرفهای دریافت شده و بر اساس اولویتهایی مانند توجه به نیازهای اساسی و اصلی جامعه، قدرت جذب و استحکام روایت فیلم، برخورداری از پشتوانه قوی تحقیقاتی و خلاقیت و تازگی در نوع نگاه فیلمساز، در مسیر تولید قرار میگیرند. این مجموعه در 13 قسمت 30 دقیقهای توسط کارگردانان مختلف در شبکه مستند سیما در حال تولید است.
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