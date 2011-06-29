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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۸

برنامه "با مستند" تولید می شود

برنامه "با مستند" تولید می شود

برنامه "با مستند" به تهیه‌کنندگی سیدمحسن میرکانی برای شبکه مستند تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه‌کننده مجموعه "با مستند" ‌در شبکه مستند سیما گفت: این مجموعه مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی را از نگاه عمیق فیلمسازان برتر جلوی دوربین شبکه مستند می‌برد.
 
سید محمد میرکانی با بیان این مطلب گفت:‌ مستندسازان همواره به دنبال کشف و درک حقیقت هستند تا آن را با خلاقیت، سبک و توان هنری خود آرایش دهند و در قامت ماندگار فیلم مستند،  تقدیم مشتاقان زیبایی و حقیقت کنند. ‌"با مستند" با هدف به تصویر کشیدن ایده‌های برتر مستندسازان در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی که براساس نیاز جامعه است در شبکه مستند سیما تولید می‌شود.
 
تهیه‌کننده مجموع "با مستند" گفت: در این راستا ایده‌های فیلمسازان برتر و حرفه‌ای دریافت شده و بر اساس اولویت‌هایی مانند توجه به نیازهای اساسی و اصلی جامعه، قدرت جذب و استحکام روایت فیلم،‌ برخورداری از پشتوانه قوی تحقیقاتی و خلاقیت و تازگی در نوع نگاه فیلمساز، در مسیر تولید قرار می‌گیرند. این مجموعه در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای توسط کارگردانان مختلف در شبکه مستند سیما در حال تولید است.
کد مطلب 1347190

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